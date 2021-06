Norstat: erakondade reitingutabeli esikolmik jätkab muutumatuna

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS-i koostöös tehtava iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,7 protsenti, EKRE-t 20,6 protsenti ja Keskerakonda 19,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Nädalaga märkimisväärseid muutusi reitingutabelis ei toimunud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 13,2 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,5 protsendiga ning Isamaa 5,4 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 50 ja opositsioonierakondi 33,5 protsenti.

TÜ teadur Martin Mölder tõdes, et erakondade toetuses on taaskord stabiilsuse hetk.

"Võrreldes eelmise nädalaga ei ole suuri muutusi näha. Kui aga nelja nädala koondtulemuste asemel vaadata iga nädal läbi viidud küsitlusi eraldi, võib nende põhjal aimata, kuhu suunas võiksid toetused järgmistel nädalatel liikuda," märkis Mölder.

Näiteks Reformierakonna puhul on Mölderi sõnul näha, et kahe viimase nädala tulemused eraldi on olnud märgatavalt madalamad kui praeguse neljanädalase perioodi kahe esimese nädala tulemused. Seega võib oletada, et praegu on Reformierakonna toetusel järgmiseks nädalaks rohkem potentsiaali langeda kui tõusta.

"Vastupidist võib oletada Keskerakonna kohta - nende nädalatulemused on kahel viimasel nädalal olnud tugevamad ning seega on nende toetusel potentsiaali pigem tõusta. Samuti on iganädalaste tulemuste alusel potentsiaali tõusta Isamaa reitingul, kelle viimase kolme nädala tulemused on olnud tugevamad kui praeguse neljanädalase perioodi esimene nädal," lisas Mölder.