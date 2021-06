Venemaa suursaadik naaseb Washingtoni

Pärast USA presidendi Joe Bideni ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kohtumist Genfis, lepiti kokku, et mõlema riigi suursaadikud võivad oma töökohtadele naasta. Venemaa suursaadik Anatoli Antonov suundus pühapäeval tagasi Washingtoni.

Antonov sõitis pühapäeva hommikul Moskvast tagasi USA-sse ning ütles ajakirjanikele, et naaseb optimistlikuna.

Diplomaatilised suhted Moskva ja Washingtoni vahel hakkasid lagunema, kui Biden süüdistas ametisse saades Kremlit USA valimistesse sekkumises ja küberrünnakute korraldamises.

Kui Biden ütles märtsis, et Putin on nagu "tapja", astus Venemaa harvaesineva sammu, kutsudes suursaadik Antonovi koju ning öeldes, et ka USA suursaadik John Sullivan võiks Moskvast koju sõita.

Sullivan lahkus Moskvast aprillis.

Mais arvas Venemaa USA ebasõbralike riikide hulka ning keelas USA saatkonnal Moskvas Venemaa kodanikke tööle värvata.