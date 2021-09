Venemaa kutsus USA suursaadiku vaibale

Vene välisministeerium teatas reedel, et kutsus USA suursaadiku John Sullivani vaibale.

"Sellel on üks põhjus – Venemaa valimistesse sekkumine. Me loodame, et Ameerika diplomaadid annavad sellest ka Washingtonile niimoodi teada," ütles ministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova Telegramis.

Vene välisministeerium ütles reedel teises avalduses, et USA suursaadik Venemaal John Sullivan kohtus Vene asevälisministri Sergei Rjabkoviga.

Suursaadik Sullivanile esitati "ümberlükkamatud tõendid sellest, kuidas USA tehnoloogiahiiud rikuvad Venemaa seadusi eelseisvate riigiduuma valimiste kontekstis", märgiti avalduses.

Ministeeriumi teatel rõhutati kohtumisel "kategoorilist lubamatust sekkuda meie riigi siseasjadesse".

Moskva ja Washingtoni suhted on pingelised mitmes valdkonnas ning mais kuulutas Venemaa USA ametlikult ebasõbralikuks riigiks, keelates Ühendriikide saatkonnal võtta tööle Vene kodanikke.