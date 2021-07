Eesti saadab Leedu piirivalvele appi kümme politseinikku

"Kuna ebaseadusliku rände oht Leedu-Valgevene piiril püsib lähiajal kõrge, saadab PPA siseministri heakskiiduga Leetu appi ESTPOL5 meeskonna," ütles PPA piirivalveosakonna juht Egert Belitšev pressiteate vahendusel.

Leedu kuulutas 2. juulil riigis välja hädaolukorra seoses suurenenud ebaseadusliku rändega Valgevenest. Leedu piirivalve teatel on kokku tänavu tabatud 1232 illegaali, kusjuures möödunud nädal oli nende hulk rekordiline. Leedu ametnikud on rääkinud, kuidas illegaalide saabumise taga on Valgevene võimude tegevus.

Kolmapäeval 7. juulil alustabki Eestist teed kümneliikmeline meeskond, mille viis liiget pidanuks algselt suunduma hoopis Sloveeniasse rändekriisi lahendama. PPA lähetab meeskonna esialgu kuuks ajaks. ESTPOL5 täpsemad ülesanded selguvad kohapeal, kuid Leedu vajab piiril Eesti abi näiteks droonivaatluses, objektivalve ülesannete täitmisel ja olukorra monitoorimisel.

"Leedu abistamine on osa Eesti-Leedu kahepoolsest koostöö kokkuleppest. Toetame Leedut kriisi lahendamisel, kuid iga selline operatsioon annab ka meie inimestele väärtuslikku kogemust. Vähetähtis pole ka panus üldisesse rahvusvahelisse koostöösse, et kui abi peaks vajama Eesti, on ka meil liitlasi, kes keerulises olukorras toetavad," ütles Belitšev. Kuigi rändesurve Eestile ei ole praegu kõrge, on PPA oma kriisiplaanides paika pannud ja ka läbi harjutanud massilise ebaseadusliku rändega seotud protseduurid. "Teeme juuli ja augusti jooksul ka täiendavaid õppusi-harjutusi, erinevate rändega seotud stsenaariumitega," lisas ta.

Varasemalt on PPA piirikontrolli ja valvamise ülesandeid täitnud Kreekas, Rumeenias, Ungaris, Hispaanias, Itaalias, Bulgaarias, Sloveenias, aga ka Lätis ja Leedus ning Poolas ja Soomes.

PPA ütles juba juuni teises pooles ERR-ile, et kavatseb aidata Leedu piirivalvet, ent ei täpsustanud julgeolekukaalutlustele viidates selle mahtu ega iseloomu.

PPA pressiesindaja ütles esmaspäeval ERR-ile, et kolmapäeval teele saadetavad politseinikud ongi Eesti abi, praegu veel ühtegi Eesti ametnikku Leedu piirivalvet toetamas ei ole.