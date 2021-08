Eesti lubab Leedule ka diplomaatilist toetust

Eesti on Valgevenest organiseeritud rändesurve alla langenud Leedut juba abistanud nii tehnika kui inimestega ning plaanib Vilniust toetada ka diplomaatilise tegevusega, ütles peaminister Kaja Kallas.

"Oleme otsustanud toetada Leedut ka diplomaatiliste suhete kaudu. Oleme praegu ÜRO Julgeolekunõukogu liige ja kavatseme selle teema Julgeolekunõukogus tõstatada ja seal arutada," rääkis Kallas reedel pärast kolme Balti riigi valitsusjuhtide videonõupidamist. Tema sõnul on Valgevene-teemaline arutelu ÜRO Julgeolekunõukogus plaanis septembris.

Lisaks tõstavad Eesti diplomaadid Leedu-Valgevene teema üles ka oma erinevatel kohtumistel nii USA kui ka Euroopa liitlastega, et toetada Leedut tema muredes, rääkis Kallas.

Küsimusele Leetu saabunud migrantide võimalikust ümberpaigutamisest Eestisse, vastas Kallas, et valitsus, ei ole sellist palvet seni saanud.

"Abipalvet ümberpaigutamisele ei ole tulnud. Kuna pole tulnud, siis aitame Leedut jätkuvalt nii tehniliste vahendite, inimeste kui ka kõigi muude kanalite kaudu. Ja Leedu peaminister oli selle eest väga tänulik," ütles peaminister Kallas.

Kallas tunnustas ka Leedu valitsusjuhti Ingrida Šimonytet, kes on pidanud sellise surve all tegutsema ning on sellega hästi hakkama saanud.

Eelmise valitsuse välisminister, opositsioonilise erakonna Isamaa liige Urmas Reinsalu tegi reedel avaldatud pöördumises üleskutse, et Eesti kui Ida-Euroopast valitud ÜRO Julgeolekunõukogu liige tõstatab seal Valgevene tegevuse küsimuse. "Arvestades massilisi inimõiguste rikkumisi, mis on kvalifitseeritavad oma mahus inimsusevastaste kuritegudena, peaks Eesti algatama julgeolekunõukogus nõupidamise selle üle, et rahvusvahelise õiguse järgi peaks režiimi esindajad kandma ka juriidilist vastutust. Tuleks algatada julgeolekunõukogu ettepaneku eelnõu Valgevene inimsusevastaste kuritegude tribunali loomiseks," leidis Reinsalu.

Samuti oleks Reinsalu arvates mõistlik konsulteerida Leeduga Euroopa Ülemkogu erakorralise kokkukutsumise üle, mis kehtestaks režiimile Euroopa Liidu täiendavad survemeetmed. "Vajalik on algatada Põhja-Atlandi Nõukogus arutelu NATO artikkel 4 alusel konsultatsioonide üle. Samuti peaksime oma diplomaatias tugevalt toetama, et USA, EL-i riigid ja [Euroopa] Komisjon survestaks arenguabi saavaid migrantide esmaseid lähterike jõuliselt tõkestama isikute liikumist Valgevenesse," kirjutas Reinsalu.