Hotellidel ja restoranidel on töötajate puudus

Eesti hotellide ja restoranide liidu juhatuse esimees Ain Käpp ütles, et mure on suur, sest lühikese ajaga on palju uusi töötajaid vaja.

"Kui enne oli üks hotell, kes värbas, siis nüüd kõik korraga," selgitas Käpp.

Käpa sõnul on teine probleem see, et teenindussektoril on ebakindla sektori maine.

Käpp ütles, et sektoris keskmiselt on suur tööjõu puudus ning et praegu on palju uusi inimesi, kuid nende koolitamine ja värbamine on pikk protsess. Samas ütles ta, et kui ettevõttel on olemas vundament keskastme juhtidest ning ka vanematest töötajatest, siis saab uutega ka hakkama.

Käpa sõnul on praegu tööle võetud uued inimesed, mitte varem sektoris töötanud. Ta ütles, et praegu on suur rõhk sellel, kuidas töötuid meelitada. Ta tõi välja, et hiljuti tegid hotellide liit ja töötukassa koos töötutele koolituse, kus vajalikke oskusi õpetati.

Käpp tõi teise sihtgrupina välja ülikoolide ja koolide õpilased, keda suveks tööle võtta. Ta ütles, et kuigi nad tihti kauaks ei jää, siis ongi suvel rohkem tööjõudu tarvis.

"Tuleviku mõttes on teenindustöö kuldaväärt kogemus," ütles Käpp.

Tartus asuva restorani Kolm Tilli üks pidajaid Karl Astok tõdes, et praegu on tööjõupuuduse probleem üsna intensiivne. Tema sõnul on probleem juba poolteist aastat kestnud.

"Paljud töötajad otsustasid kriisi ajal muud tööd teha ja nüüd kui restoranides on aina rohkem kliente, neid on raske tagasi saada," ütles Astok.

Astoki sõnul pole puudust pigem teenindajatest, vaid kokkadest.