Saksa tulvaohvrite arv tõusis üle saja

Saksamaa võimud teatasid reedel, et tulvades on saanud surma vähemalt 103 inimest. Sajad inimesed on jäänud kadunuks.

Rheinland-Pfalzi liidumaal on seni leitud 60 ja Nordrhein-Westfaleni liidumaal 43 hukkunut.

Kõige enam ongi kannatada saanud Rheinland-Pfalzi ja Nordrhein-Westfaleni liidumaa, kus jõed on tõusnud üle kallaste ja majad kokku varisenud. Kahe liidumaa peale oli neljapäeval elektrita 200 000 majapidamist.

Rheinland-Pfalzi liidumaal Ahrweili linna ümbruses pole ühendust saadud 1300 inimesega, kuid Deutsche Welle hinnangul on selle põhjuseks tõenäoliselt võrguühenduste katkemine.

Rheinland-Pfalzi keskkonnaministeerium hoiatas neljapäeval, et Reini ja Moseli veetaseme tõus jätkub, sest ilmateenistus lubab veel vihma.

Ainuüksi Nordrhein-Westfaleni liidumaal on 135 000 majapidamist elektrita.

Erakordselt tugevad vihmasajud on üle ujutanud ka Luksemburgi, Hollandi ja Belgia. Belgias on olukord kõige hullem Liege`i linna lähedal, kokku on riigis hukkunud 14 inimest. Kadunud on neli inimest.

Kogu Euroopas on tulvaohvreid 108.

Ilmaennustuste järgi peaks vihmasajud Lääne-Euroopas jätkuma.