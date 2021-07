Lõuna- ja Põhja-Korea taastavad kommunikatsioonikanalid

Põhja-Korea katkestas kõik sideliinid lõunanaabriga eelmisel suvel, kui Pyongyangi vihastasid üle piiri lendlehti saatvad Lõuna-Korea aktivistid.

Kahe Korea liidrid on alates aprillist siiski vahetanud personaalseid kirju, mille eesmärk on sidemete parandamine ja milles lepitigi esimese sammuna kokku kommunikatsioonikanalite taastamine.

USA ja Lõuna-Korea otsustasid eelmisel nädalal USA asevälisministri visiidi käigus astuda samme, et veenda Põhja-Korea juhtkonda naasma kõnelustele tuumaprogrammi üle. USA asevälisminister Wendy Sherman viibis oma piirkondliku ringreisi käigus Soulis.

Sherman kohtus Lõuna-Korea välisministri Chung Eui-yongiga, et arutada Põhja-Koreaga seotud küsimusi, Souli ja Washingtoni liitlassuhteid ning muid regionaalseid teemasid.

Pooled otsustasid jätkata tihedaid konsultatsioone, et mõjutada Põhja-Koread tuumakõnelustele naasma.

Sellele järgnenud kohtumisel president Moon Jae-iniga ütles Sherman, et loodab Põhja-Korealt USA dialoogikutsele peatset vastust. Sherman lisas, et loodab pidada Põhja-Korea teemal sügavuti minevaid kõnelusi ka Hiina ametiisikutega.

Hiina on endiselt Põhja-Korea peamine liitlane ja majanduslik abikäsi. Põhja-Korea juht Kim Jong-un ütles juulis, et suhteid Hiinaga on kavas pandeemia põhjustatud majandusšokist väljatuleku nimel edasi arendada.

USA juhitud tuumakõnelused Põhja-Koreaga on seisakus juba kaks ja pool aastat. Põhja-Korea põhiline tingimus on USA vaenuliku poliitika lõpetamine, mille all peetakse silmas Washingtoni juhitud sanktsioone.