Põlluaas peab presidendiameti puuduseks privaatsuse nappust

Henn Põlluaas, kes praegu EKRE presidendikandidaadi eelistusena mööda Eestit tuuritab, leiab, et presidendi institutsiooni on Eestil kindlasti vaja, ent selle ameti puhul peab ta problemaatiliseks privaatsuse puudumist.

Kui eelmisel nädalal avalikuks tulnud koalitsiooni presidendikandidaadi kandidaat Jüri Raidla (ütles kandideerimisest ära) nimetas enda miinusena selle ameti puhul välispoliitilist kogenematust, siis Põlluaas välispoliitikaga endal probleeme ei näe.

Põlluaas rääkis "Vikerhommikus", et riigikogu koosseisudes on ta olnud väliskomisjoni liige ja riigikogu esimehena käinud mööda maailma ning võtnud vastu erinevaid riigipäid, diplomaate ja valitsuse esindajaid, mistõttu usub end selles vallas hakkama saavat.

Problemaatiliseks peab ta enda puhul selle ameti privaatsuse küsimust. "Presidendil pole eraelu, privaatseid hetki. Presidendil pole viit minutitki privaatset hetke ja see puudutab ka tema perekonda, see häirib enim," nentis Põlluaas, kuigi on enda kinnitusel ka oma senise töö tõttu avalikkuse tähelepanuga harjunud.

Presidendi institutsiooni on Põlluaasa hinnangul Eestil kindlasti vaja. Kuigi aega-ajalt kostab arvamusi, et raha kokkuhoiu nimel võiks presidendi ülesandeid anda kas peaministri või riigikogu esimehe ametiülesannetele lisaks, kaasneks Põlluaasa hinnangul sellega kaks ebameeldivat momenti. "Esiteks meie tõsiseltvõetavus kõrgetel välisfoorumitel. Kui presidendi asemel läheb peaminister, siis ta pole võrdne võrdsete seas, meiega ei arvestata nii palju," leiab Põlluaas.

Teine oluline aspekt on järelevalve seaduste üle, mida president peab kinnitama ja neile põhiseaduslikkuse kontrolli tegema. "Koalitsioonid on alati kuskilepoole kaldu, nad on teatud erakondade moodustatud ja president peab olema see tasakaalustav institutsioon, kes jälgib, et seadused ei läheks kuskile lappama. Kui nad oleks riigikogu esimehe või peaministri käes, siis sellist järelevalvet ei oleks ja see on väga oluline."

Põlluaas ei usu, et tänavu riigikogus president ära valitakse. Ta tõi välja, et isegi kandidaati ei suudeta leida. "Ilmselt otsitakse käpiknukku, kes oleks koalitsiooni tahte järgija," hindas ta praegust protsessi. Valijameeste kogu pole Põlluaasa sõnul nii kontrollitav erakondlikku käsuliini pidi ning seal loevad rohkem isiklikud sümpaatiad ja antipaatiad. Põlluaas usub, et see, mis seal toimuma hakkab, saab olema väga huvitav ning loodab, et tal läheb seal hästi.