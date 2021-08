Leedu minister: uudis piiril surnud iraaklase kohta on väljamõeldis

Leedu siseminister Agne Bilotaite nimetas valeinfoks Valgevene võimude teadet surnud iraaklase leidmise kohta Leedu piirilt ning ütles, et sääraseid väiteid võidakse veel teha.

"See on selgelt desinformatsioon. Leedu vastu käib hübriidsõda ja sellise valeteabe levitamine on osa sellest," ütles Bilotaite kolmapäeval ajakirjanikele.

"See on nonsenss, muinasjutt vendadelt Grimmidelt," lisas Bilotaite.

Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas nimetas teadet provokatsiooniks.

Valgevene piirivalvekomitee teatas kolmapäeval, et Leedu piiri lähistel suri Iraagi kodanik.

Leedu piirivalve teatel ei ole Valgevene ametnikud juhtunu kohta infot jaganud.

Bilotaite sõnul võib selliseid teateid veel tulla.

"Me võime oodata kõiksugu väljamõeldisi, sest nende eesmärk on õõnestada meie piirivalvureid, õõnestada Leedut," ütles Bilotaite.

Ministri sõnul kasutavad Leedu piirivalvurid ebaregulaarsete migrantide vastu jõudu ainult siis, kui vaja.

"Nad on professionaalid, kes hindavad kõiki asjaolusid ja olukordi," ütles Bilotaite.

Leetu on tänavu Valgevenest tulnud üle 4000 migrandi, peamiselt Iraagist. Eelmisel aastal oli neid vaid 81.