Vilnius: Valgevene väetiste eksport läbi Leedu võidakse katkestada

Landsbergise sõnul on Leedu juba esitanud ametliku ettepaneku sanktsioonide laiendamiseks, sealhulgas Belaruskalii väetistele, mida Klaipeda kaudu veetakse.

Küsimusele, kas eksport võidakse peatada, vastas Landsbergis, et see on võimalik.

"Võimalik on täielik peatamine. Ütleksin, et jah, see on võimalik. Tegelikud läbirääkimised ei ole veel alanud, seepärast on vara veel öelda," ütles Landsbergis.

Euroopa Liit kehtestas Valgevene väetistele sanktsioonid, kuid tegelikult puudutavad need vaid 20 protsenti Leedu kaudu kulgevat väetisevedu.

Aleksandr Lukašenko, kes on Valgevene president juba 1994. aastast, on seni lääneriikide surve osas ükskõikseks jäänud, sest riiki toetab peamine liitlane Venemaa.