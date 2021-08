Analüütik: rändesurve Leedule võib olla Valgevene pettemanööver

Leedu piirialale lisanduvad põgenikud muudavad olukorra seal üha keerulisemaks ja Valgevene kurnab hübriidrünnakuga Leedut üha enam, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse leedulasest analüütik Tomas Jermalavicius ütles, et Leedu destabiliseerimine on oht kõigile Balti riikidele ning migratsioonisurve Leedule võib olla pettemanööver juhtimaks Euroopa tähelepanu kõrvale muudelt piirkondadelt. Ta tuletas meelde, et peagi on algamas Valgevene ja Venemaa ühine sõjaline õppus Zapad ning Venemaa väed on endiselt Ukraina piiri lähedal.

"Me peame mõistma, et see on põhimõtteliselt psühholoogiline mäng ja surve Leedu ühiskonnale. Muidugi lisab sõjaväeline oht täpselt piiri taga pinget ja eriti ajal, mil riigi turvasüsteemid ja valitsus on väga hõivatud migratsiooniga. Nii et piiri taga võib tõesti olla täiendavat ohtu või jõu näitamist," selgitas Jermalavicius.

Kaitseminister Kalle Laanet otsest ohtu Eestile praegu ei näe, ent valmisolek sarnase olukorraga tegeleda on tema sõnul olemas.

Ka Laanet näeb rünnaku eesmärgina Leedu riigi toimimise häirimist, mille eest riik ennast kaitsma peab.

"Esimene võimalus on loomulikult see, et ehitada füüsiline müür või tara Valgevene ja Leedu vahele. Teiseks on kindlasti võimalik läbi välisdiplomaatia mõjutada Valgevenet lõpetada sellise hübriidrünnaku korraldamine. Kolmandaks, loomulikult peavad lähteriigid aru saama, kust pagulased tulevad, et tegemist on hübriidrünnakuga ja nemad peavad ka kaasa mõtlema ja lõpetama võimaluse loomise, et lähteriigist saaksid üldse pagulased tulla," kommenteeris Laanet.

Siseminister Kristian Jaani ütles, et Eesti abi Leedule praeguses kriisis kaitseb meie enda piire. Tema sõnul näitab Leedu olukord, miks on oluline piir välja ehitada.

"Meie välispiir on väga hästi valvatud. Täna me valvame seda suuresti inimestega ja tehniliste seadmetega ja /.../ käib väga aktiivne piiri väljaehitus täna nii-öelda kagunurgas. Ja iseenesest on ka väga positiivne, et see piiriehitus seal hetkel selles kontekstis just käib, sest kui me vaatame Leedu ja Valgevene olukorda, siis tegelikult see väga aktiivne ehitus on ka omalaadi piiri valvamine," ütles Jaani.

Eesti on aidanud Leedut oma piirivalvurite appisaatmisega ja mitmesuguse varustusega.