PPA saadab Leedule appi ESTPOL5 teise meeskonna

ESTPOL5 teine meeskond on kümneliikmeline, mida juhib Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirivalve välijuht Janek Pinta.

Meeskonna ülesanne on Leedus maismaapatrullides osalemine, droonivaatlus, objektivalve ülesannete täitmine ja olukorra jälgimine. Lähetuse pikkus on üks kuu.

Seni Leedus viibinud kümme PPA kolleegi naasevad Eestisse laupäeval.

PPA rahvusvahelise koostöö büroo juht Reet Zeisigi sõnul ei ole Leedu-Valgevene piiril näha rändesurve taandumise märke.

"Ööpäevas tabatakse Leedu piiril keskmiselt sadakond ebaseaduslikku piiriületajat, paljud neist ESTPOL5 liikmete kaasabil. Kuna prognooside kohaselt sealne surve pigem suureneb, siis jätkab PPA Leedu abistamist. Lisaks Leedu toetamisele saavad Eesti kolleegid seal ka asendamatu kogemuse, kuidas rahvusvaheliste partneritega koos tegutseda ning massilise sisserände olukorras töö korraldada," rääkis Zeisig.

Pärnu politseijaoskonna piirivalve välijuht Janek Pinta peab ESTPOL5 meeskonna juhtimist suureks vastutuseks.

Ta ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Eesti politseinikud on Leedus abistavas rollis ning täidavad neid ülesandeid, mida Leedu seadused ette näevad. "Kindlasti jagame oma kogemust, kuidas neid tegevusi teha ja aitame neid igakülgselt," ütles ta.

Vastates väitele, et Eesti politseil ei ole ju nii suure hulga ebaseaduslike piiriületajatega tegelemise kogemusi, ütles Pinta, et põhiliselt ikkagi aidatakse Leedut oma igapäevase töö kogemusega.

Ta märkis samas, et kuna meeskonnas on kümme liiget, siis nende hulgas mõnel võib olla ka kogemusi immigrantidega tegelemisel.

"Arvan, et osadel meil ikka on, sest see grupp, mille juht mina olen, on kümneliikmeline ja meil on erinevatest piirkondadest - põhja, ida, lõuna, lääne prefekturuist - erinevate valdkondade inimesed ja ma arvan, et meil on väga hea kompetents, mida praktiseerida ja vahendada," sõnas ta.

Pressiteate vahendusel ütles Pinta, et teeb koos oma kolleegidega kõik endast oleneva, et Eesti meeskonnast oleks Leedule maksimaalselt kasu ning Eesti politseinikud ka ise õpiksid sellest lähetusest nii palju kui võimalik.

Pinta sõnul läheb Eesti politsei Leetu oma tavalises töövarustuses, lisaks on kaasas kaks drooni.

"Aktuaalse kaamera" intervjuu Janek Pintaga:

Siseminister Kristian Jaani ütles, et Eesti piiri kaitse algab praegu Leedust. "See on ka põhjus, miks Eesti on Leedule aktiivselt abi pakkunud. Lisaks inimestele on meie poolt Leetu läinud ka kümme telki koos sisustusega konditsioneeridest mööblini. Sel nädalal läheb päästeameti kaudu välja veel abi – patju, magamiskotte ja madratseid. Samuti toetame neid Frontexi kaudu," ütles Jaani.

Esimese ESTPOL5 meeskonna saatis Eesti Leetu 7. juulil. ESTPOL5 abistab Leedut Eesti-Leedu kahepoolse lepingu alusel. Seni on Eesti meeskond on tegelenud Leedus eelkõige piirilõigu õhuseire, sisserändajate majutuskohtade valvamise ja avaliku korra tagamisega ning piiril patrullimisega.

Pinta märkis, et ESTPOL5 teine meeskond on Leedus kuu aega nagu esimenegi meeskond. Ning kuu aja pärast läheb Leetu ilmselt kolmas meeskond. Ta ei usu, et olukord Leedus nii pea laheneks.

"Loodame südamest, aga karm reaalsus on, ma arvan, et nii pea ta veel ei lahene."