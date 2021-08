Vanasadamas algasid Tõllu merekatsed

"Meil oli suur lootus, et Tõllu tehniline remont lõppeb eile, paraku siis, kui kõik detailid olid korras, selgus siiski, et hüdraulikasüsteem on saanud põrutada, see on nihkes. Nii et remont lõppeb siiski täna," rääkis Aas.

Tõll lahkus neljapäeval kell üks BLRT laevatehasest ja suundus Vanasadamasse, kus jätkub intsidendiga seotud seadmete kontroll.

"Oleme jätkuvalt lootuses, et 10. augustil saab Tõll tagasi liinile, aga kõik sõltub sellest, kuidas veale jälile saadakse," sõnas minister.

TS Laevade juhatuse liikme ja laevandusvaldkonna juhi Guldar Kivro sõnul on parvlaeva Tõll välised parandustööd tehtud ning järgnevad laeva katsetused. "Tõllule pandi uus ramp ning uued visiiri hüdraulilised silindrid, vahetati osaline umbreeling ja testiti visiiri funktsionaalsust. Lisandusid metallitööd, puhastamine ja värvimine. Oleme BLRT-le tänulikud kiire ja korraliku töö eest."

Tehnilise rikke täpsemaid põhjuseid uuritakse edasi Vanasadamas.

Valitsuskabinet arutab neljapäeval ka uue laeva võimalikku hanget.

"Mõeldud on siis laev selliselt, et oleks võimalik teenindada nii Saaremaad kui ka Hiiumaad, tegemist on madala süvisega laevaga," rääkis Aas. See tähendab, et ka väga madala veeseisu puhul saaks laev teenindada mõlemat liini.

"Täiendavat laeva on meil kindlasti saarte teenindamiseks vaja," sõnas Aas.

Riik kaalub ka 106 miljoni euro eest osta riigile neli mandri ja suursaarte vahel sõitvat parvlaeva, mis praegu kuuluvad Tallinna Sadama tütarettevõttele TS Laevad.

Aasa sõnul tuleb seda samuti arutada valitsuskabinetis. "2026. aastal lõppeb TS Laevade opereerimisleping ja tuleb teha otsus selle kohta, kuidas edasi läheme," rääkis ta.

"Miks on mõistlik need laevad tuua riigile, on hästi lihtne: see on riigile odavam," sõnas Aas.

"Tulenevalt reeglitest on riigieelarve tasakaalu osas see kulu juba riigi jaoks tehtud. Kui vaatame tulevikku, siis kui laevad on riigi omandis, loomulikult opereerimiseks tuleb konkurss, aga kapitalikulud on riigile odavamad," rääkis minister.