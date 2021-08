Kohvi jaehinna tõus võib küündida 10 protsendini

Reutersi andmetel on Arabica kohvi hind viimase aasta jooksul kahekordistunud.

Selveri poeketi ostudirektori Katrin Riisalu sõnul võib paari kuu jooksul kohvi keskmine hinnatõus poelettidel olla kuus kuni 11 protsenti. Hinnatõusu on oodata nii Arabica kui ka Robusta kohvisortide seas.

"Näiteks presskannu kohvi, kui ta muidu maksab kuskil 4.50, siis ta võib hakata maksma 4.90. Hinnatõus võib olla kuskil 40 senti paki pealt. Kilo pealt umbes sama, kümme protsenti, sellega peaks tarbija arvestama. Augustist on osadel sortidel juba hinnad tõusnud," rääkis Riisalu.

Pauligi kommertsdirektori Rainer Tammeti sõnul nähti juba eelmise aasta lõpus maailmaturul kohvihindade tõusu.

"Kui vaadat pikema ajalisemat trendi siis kohvi hind on olnud suhteliselt madal, aga ülemaailmselt on kohvi tarbimine kasvus, kaks protsenti. Mis tähendab et nõudlus on olnud suurem ja kohvikasvatamine ei ole selle järgi tulnud," selgitas Tammet. "See on olnud pikema ajalisem probleem, seda on ka maaimas ette nähtud, et kohvi hind läheb üles. Miks pole järgi jõudnud on sellepärast, et kohv on suhteliselt odav ja põllumeestele, kes kohviga tegelevad, ei ole olnud väga atraktiivne laiendada oma farme ja kasvatuspiirkondi."

2020. alguses langes ajutiselt kohvi tarbimine, sest toitlustuskohad olid sunnitud koroonakriisi tõttu end sulgema. "Tegelik seis tooraine osas selgub oktoobris, siis on näha, kui palju kohvipuid on kahjustunud. Kõrgem hind on õiglasem ka põllumeestele, et istandusi laiendada ja saadavust parandada," ütles Tammet.

Kui hinnatõus mõjutab eelkõige maaletoojaid ja poekette, siis toidukohad hindu selle võrra tõstma ei rutta. Reval Cafe tegevjuhi Renee Treifeldti sõnul tooraine hinnatõus kohvikutes kajastust ei leia.

"Kui väga paljud hinnad täna on tõusnud, siis kohvi hind on pigem püsiv, me ei näe isegi võimalust, et seda väga palju saaks tõsta, sest inimesed ikka väga vaatavad hindu," ütles ta.