Tallinna opositsiooni linnapeakandidaadid lubavad muutust valitsemises

EKRE teatas teisipäeval oma kandidaadi Tallinna linnapea kohale ja seega on nüüd teada kõigi suuremate erakondade linnapeakandidaadid. Martin Helme ja EKRE kõrval on Keskerakond teatanud plaanist jätkata praeguse linnapea Mihhail Kõlvarti juhtimisel, Reformierakonna linnapeakandidaadiks on Kristen Michal, Isamaal Urmas Reinsalu ja sotsidel Raimond Kaljulaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väiksematest parteidest on Roheliste erakonna kandidaadiks Züleyxa Izmailova. Ainsana pole oma linnapeakandidaati välja käinud veel Eesti 200, kes lubab seda teha kolmapäeval.

Ühe peamise eesmärgina nimetavad praegu opositsioonis olevate erakondade linnapeakandidaadid muutuse toomist Tallinna valitsemisse ehk Keskerakonna ainuvõimu lõpetamist.

"Põhiküsimus on see, kas opositsioonijõud suudavad ära teha selle, et sel korral ei saaks ükski jõud Tallinna linnavolikogus enamust, et moodustada linnavalitsus üksinda. Ma arvan, et selleks on sel korral olemas väga head eeldused," ütles Raimond Kaljulaid.

Kristen Michal märkis, et tänane linnavalitsus ja nii-öelda paigalseis kehastab ainuvõimu ja Keskerakonda. "Tallinnas eriti selle koroonakriisi ajal on ikka väga ilmseks saanud see, et eluruum ja linnaruum peab olema parem. Ta peab olema inimesesõbralikum," sõnas Michal.

Ainuvõimu kukutamisest räägib ka Urmas Reinsalu. "Meie eelistus on tegelikult ikkagi võimalikult suur muutus Tallinnas. Kindlasti see ühe partei võim peab kukkuma. Aga mis puudutab nendesse opositsioonijõududesse, siis me oleme valmis kindlasti kõigi inimestega või kõigi poliitiliste jõududega, kes toetavad muutust Tallinnas, igasuguseks koostööks," lausus Reinsalu.

Martin Helme sõnul jääb EKRE-le ainuvõimu kukutamisest väheks. "Mul on küll natuke mure sellepärast, et kõik tahavad Keskerakonna ainuvõimu kukutada, aga selles on peidus ka väike konks, et ainuvõimu kukutamine ei ole Keskerakonna kukutamine. Meie eesmärk on ikkagi selgelt pakkuda alternatiivi Keskerakonna ainuvõimule ehk meie soov on, et pärast valimisi moodustataks koalitsioon, kus Keskerakonda ei ole," rääkis Helme.

Züleyxa Izmailova ütles, et Roheliste silmis on üks olulisemaid teemasid kliima. "Ja loomulikult see, et inimesed saaksid oma elukeskkonda puudutavates küsimustes kaasa rääkida. Praegune linnajuhtimine on meie silmis läbipaistmatu, ma ütleks ka kohati korruptiivne," ütles ta.

Mihhail Kõlvart avaldas lootust, et konkurentidel on ka mõni suurem eesmärk lisaks võimu saavutamisele. "Ma ikkagi loodan, et suurem eesmärk meie konkurentidel on mingi visiooni elluviimine, mitte lihtsalt võimu saavutamine. Tallinnal peab olema pikaajaline arenguvisioon. Suured eesmärgid, mis ei peaks sõltuma valimistüsklist," lausus Kõlvart.