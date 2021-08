Karis: eilsega võrreldes kaldun rohkem jah-sõna poole

SDE esimees Indrek Saar rääkis ERR-ile, et kohtumist palus Karis ise, et saada paremat ülevaadet, mida presidendiroll täpsemalt kujutab.

Ka Alar Karis kinnitas ERR-ile, et tema soov oli saada teada, millised on praeguste erakondade ootused presidendile ning kas soov riigikogus president ära valida on jätkuvalt siiras.

"Poliitikutele silma vaadates jäi mulje, et soov on olemas," sõnas Karis. "Kuidas tegelikult läheb, see on iseküsimus."

Saar lisas, et kindlat enamust ei saagi keegi esialgu garanteerida, kuid kui Karis oma nõusoleku kandideerimiseks annab, siis asuvad temaga kohtuma erakondade fraktsioonid.

Karis lubas oma kindla vastuse anda tööpäeva lõpuks, kuid möönis, et võrreldes eilsega kaldub ta täna veelgi rohkem jah-sõna poole.

"Võib niimoodi öelda, et neid jah-i elemente on natukene rohkem tulnud, sest need, kellega ma rääkinud olen ja lootnud, et nad toetavad minu ei-vastust, on võtnud teise seisukoha," sõnas Karis. "Eks ma siis mõtlen ja diskuteerin veel mõnede inimestega."

Presidendivalimised riigikogus toimuvad 30. augustil. Äravalituks saamiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetust.