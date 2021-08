Bideni hinnangul polnud võimalik Afganistanist ilma kaoseta lahkuda

USA president Joe Biden avaldas kolmapäeval telekanalile ABC antud usutluses arvamust, et et Afganistanist oli võimatu ilma kaoseta lahkuda.

"Loomulikult uurime seda teemat. Siiski ei, ma ei usu, et oleks olnud võimalust sealt välja tulla ilma kaose tekkimiseta," ütles Biden intervjuus.

Varem sel aastal tehtud sõnavõttudes prognoosis president siiski rahumeelset vägede väljatoomist.

"Te ei arva, et seda lahkumist oleks saanud paremini organiseerida, et poleks tehtud vigu?" küsis ABC ajakirjanik George Stephanopoulos presidendilt.

"Ei, ma ei usu, et seda oleks saanud käsitleda nii nagu praegu tagantjärele tarkusega mõeldes. Ma ei tea, kuidas see oleks juhtunud, et oleks võimalik olnud kaoseta lahkuda, vastas Biden.

Intervjuus kordas Biden ka oma varasemas pöördumises rahva poole väljendatud seisukohta, et Ühendriikidel ei jää muud üle, kui plaanipäraselt täielikult taanduda või Afganistani täiendavaid vägesid saata.

"Näete, George, see oli lihtne valik. Me pidime otsustama, kas me pühendume lahkumisele meie valitud ajakava järgi või saadame sinna taas oluliselt rohkem vägesid," ütles Biden.

Biden esines esmaspäeval pöördumisega rahvale seoses vägede taandumisega Afganistanist, milles kinnitas, et Ühendriikide eesmärgiks riigis oli võitlus terrorismiga ning mitte sealse demokraatia ja rahvuse ülesehitamine.

Biden märkis, et terrorismivastane võitlus ei nõua Afganistanis püsivat sõjalist kohalolekut ja USA ei kavatse pidada välisriigis verist kodusõda ehk korrata oma vanu vigu.

"Minu eelkäijate jälgedes oli mul vaid kaks võimalust - peatada tagasitõmbumine või suurendada meie vägede arvu Afganistanis ja viia see konflikt juba kolmandasse kümnendisse. Mitu ameeriklaste põlvkonda te soovite, et ma saadaksin Afganistani kodusõda pidama? Mitu rida uusi hauakive tuleb sõjaväekalmistule püstitada? Ma ei hakka oma eelkäijate vigu kordama," kinnitas president.

"Seal ei olnud mingit õiget või head aega Afganistanist tagasitõmbumisele. Olukord Afganistanis on arenenud kiiremini, kui me arvasime ja Afganistani valitsus lagunes ilma võitluseta, kuid see pigem toetab USA vägede väljaviimise põhjuseid," jätkas Biden.

"Ameeriklased ei peaks võitlema sõda, mida afgaanid ise ei taha võidelda," lisas president.

Milley: polnud viiteid Afganistani nii kiirele kokkuvarisemisele

USA staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley ütles kolmapäeval, et miski ei ennustanud Afganistani armee ja valitsuse kokkuvarisemist 11 päevaga.

"Miski, mida mina või keegi teine nägid, ei viidanud Afganistani armee ja valitsuse kokkuvarisemisele 11 päevaga," ütles sõnas Milley ajakirjanikele.

"Afganistani julgeolekujõududel oli olemas väljaõpe, piisav suurus ja võimekus oma riiki kaitsta. Teine küsimus on tahe ja juhtimine," tõdes kindral.

"Ennustati, et Afganistani armee peab vastu kuid ja isegi aastaid, kuid 11 päeva ei tulnud kellelegi pähe," sõnas Milley.