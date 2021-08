Õliühing: nafta hinnalangus tuleneb delta tüve levikust suurtel turgudel

Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat ütles, et nafta hindade langus maailmaturul on tingitud koroonaviiruse delta tüve levikust suurematel sihtturgudel.

"Toornafta maailmaturuhinnad on viimastel nädalatel näidanud langustrendi tänu suurtel sihtturgudel pead tõstvale COVID-viiruse delta-variandile. Maailma suurim naftaimportija Hiina on taas kehtestanud liikumispiirangud viiruse leviku pidurdamiseks ning sarnaselt on käitunud ka teised Kagu-Aasia valitsused. Seda näevad naftaturud aga nõrkusena ja sellest tulenevalt on langenud ka toornafta maailmaturu hinnad," rääkis Raamat.

Teise mõjutajana tõi Raamat välja ka asjaolu, et teisel pool Atlandi ookeani on lõppemas ka mootorikütuste tarbimise tippaeg. "Ehk USA nn "sõiduhooaeg", mis omakorda vähendab sesoonset nõudlust naftatoodete järgi. Sellest tulenevalt on nii USA turu hinda väljendav WTI (West Texas Intermediate) toornafta kui ka ülejäänud maailma hinnastamise aluseks olev Brenti toornafta hinnad jõudnud tasemetele, mida viimati nähti selle aasta mais," sõnas Raamat.

Raamatu sõnul tuleb silmas pidada, et sõidukid toornaftat ei tarbi ja seetõttu on ka tanklate hinnastamise aluseks hoopis mootorikütuste hulgihinnad.

"Kuigi maailmaturu naftahind omab mõju ka rafineerimistehastes toodetavate mootorikütuste müügihindadele, siis üks-ühele unisoonis toornafta maailmaturuhind ja mootorikütuste hulgituru hind ei liigu. Viimasele avaldavad mõju ka regionaalsed faktorid ja kuna Euroopa on delta-variandi ohjeldamisega saanud hakkama ilma suurte liikumispiirangute kehtestamiseta, siis ei ole meie turgudel ka lõpptoodete hinnad toornaftaga võrreldavas suurusjärgus langenud," selgitas Raamat.

"Täiendavat mõju hinnakujundusele omab ka viimastel nädalatel tugevnenud dollari vahetuskurss euro suhtes – kuna globaalselt kaubeldava toornafta referentsvaluuta on dollar, siis tähendab tugevam dollar, et eurodesse teisaldatuna on toorme hind ostjale kõrgem. Tähtsa faktorina on vastupidiselt toornafta hinnalangusele biokütuste hinnad Euroopa turupiirkonnas hoopis tõusnud," märkis Raamat.

Ta viitas, et Euroopa Liidus tuleb taastuvenergia- ja kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustuste täitmiseks segada müüdavatesse mootorikütustesse ka biokütuseid. "Viimastel nädalatel tõusutrendi näidanud bioetanooli ja biodiislikütuse turuhinnad on sisuliselt fossiilse kütuse hinnalanguse mõju ära söönud ning sellest tulenevalt pole ka tanklahinnad meie regioonis suures mahus langenud," lausus ta.

"Kindlasti otsivad naftaturu osalised nõudluse taastumise puhul väga tähelepanelikult indikatsioone eelkõige delta-variandi leviku kohta ning samuti globaalse majanduse taastumise osas. Eelmisel nädalal Hiinast tulnud indikatsioonid sealse majanduse jahtumise kohta omavad kindlasti mõju naftanõudlusele ja hindadele keskpikas perspektiivis," lisas Raamat.

Raamatu sõnul on täna keeruline prognoosida, kuidas muutuv toornafta maailmaturuhind mõjutab lähimate nädalate jooksul hinnakujundust Eesti tanklates. "Kindlasti avaldab turuhindade kujunemise puhul mõju ka tõsiasi, et Läti ja Leeduga võrreldes kohaldab Eesti märkimisäärselt rangemalt taastuvenergianõudeid. Seetõttu avaldavad langevad fossiilkütuste hinnad meie turul tanklate hinnakujundusele vähem mõju, kui naaberriikides."

Raamat märkis aga, et enim mõjutavad tarbijatele nähtavaid tanklahindu aga riiklikud maksud. "Naabritest kõrgema mootoribensiini aktsiisimäära mõjul on ka meie tarbijate jaoks hind märksa kõrgem, kui lõunanaabritel. Tänu alandatud diislikütuse aktsiisimäärale on aga Eesti diislikütus konkurentsivõimelise hinnaga kogu Baltikumi kontekstis. Kuna diislikütus leiab kasutust peamiselt ettevõtluses, siis on soodsam sisend ka arvestatav majandust ergutav meede. Tänase valitsuse plaanide kohaselt järgmisel aastal taas kogu ELi kontekstis kõige kõrgeimasse tippu tõusev diislikütuse aktsiisimäär toob seega kaasa nii kõrged tanklahinnad tavatarbijale kui omab arvestavat mõju ka majanduskasvu pidurdamisele," rääkis Raamat.