Eesti 200 soovib valimiste järel näha võimuvahetust Tallinnas ja Tartus

Eesti 200 läheb kohalikel valimistel oma nimekirjaga välja 20 suuremas linnas ja valimisliitude koosseisus veel 15 omavalitsuses.

"Nii nagu Tallinnas, nii ka Tartus on sama teema, et üks erakond on olnud väga pikalt võimul. Ja selle tulemus on mugandumine, toitumisahelate ülesehitamine. Ja ma arvan, et Tartu ja Tallinn mõlemad vajavad muutust, et võim peab vahetuma;" ütles Kallas.

Presidendikandidaadina eelistab Eesti 200 Kersti Kaljulaidi. Kallas ütles hiljutisele Kantar Emori uuringule viidates, et ükski parlamendierakond ei esitanud kandidaadiks uuringu tulemuste järgi kõige eelistatumat ehk Kaljulaidi.

"Poliitikud otsivad mitte Eestile kõige paremat presidenti, vaid endale kõige mugavamat presidenti. Ilmselt pole Kersti Kaljulaid olnud mõnedele poliitikutele mugav," lausus Kallas.