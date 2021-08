Poola alustas Valgevene piirile tara ehitamist

Poola on alustanud tara ehitamist piirile Valgevenega, et takistada ebaseaduslike migrantide saabumist.

Tara tuleb 2,5 meetri kõrgune, piir Valgevenega on 150 kilomeetrit pikk.

Poola valitsuse väitel kasutab Valgevene president Aleksandr Lukašenko sisserändajaid poliitilise relvana.

Kahe viimase nädala jooksul on Poola-Valgevene piirile lõksu jäänud ka 24-liikmeline sisserändajate grupp Afganistanist.

"Meie arvates, sõdurite ja piirivalvurite arvates aeglustab tara märkimisväärselt seda protsessi, millega me siin praegu tegeleme ja loomulikult muudab see Poola-Valgevene piiri läbitamatumaks. Me teame täpselt, mis on Lukašenko režiimi tegevuse eesmärk - käivitada rändekriis. Tara ehitamine Poola-Valgevene

piirile muudab selle kaitstumaks," kommenteeris Poola kaitseminister Mariusz Blaszczak.