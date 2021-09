Kaljulaid lubab ühiskonnaelus jätkata

"Ega sellist poliitilist kapitali ei saa niisama minema visata. Kahtlemata ma tunnen, et minu kohus on ka edaspidi pühenduda Eesti paremaks tegemisele, niivõrd kui see on võimalik nüüd siis juba teistsuguses rollis," ütles Kaljulaid kolmapäeval usutluses ERR-i ajakirjanikule Ode Maria Punamäele ja Rannar Rabale Tartu Postimehest.

Küsimusele tema võimalikust liitumisest erakonnaga Eesti 200 vastas Kaljulaid, et ei välista mitte ühtegi arengusuunda tulevikus, olgu poliitikas või erasektoris.

Küll aga rõhutas ta, et ei ole veel oma tulevikuplaane paika pannud: "Kõik teed on valla. Ma ei ole veel plaane teinud, sest mul on veel 40 tööpäeva ees ja need on tihedad. Küll jõuab, kiiret ei ole. Ma kindlasti ei välista mitte ühtegi edasist karjäärivalikut, aga täna ei ole mul olnud mõtteski, et kuidas ma siis edasi liigun."

Kaljulaid viitas sellele, et ka eelmised riigipead Arnold Rüütel, Toomas Hendrik Ilves ja Lennart Meri jätkasid panustamist Eesti ellu ka pärast oma ametiaega.

"Ja ei kao ka mina selles mõttes mitte kuhugi. Kõiki neid valdkondi, mis mulle on olnud südamelähedased, on mul plaanis edasi toetada nende eesmärkide saavutamisel ja võib-olla ka prožektori suunamise töö juures, kus meie ühiskond tuge vajab," rääkis ta.

"Aga lõppude-lõpuks, miks ma ei võiks olla ka nooruslik vanaema? Mul on ka neli üsna väikest lapselast, kes kindlasti tahaks oma vanaema näha rohkem kui see seni on olnud võimalik," lisas president.

Tunnustas riigikogu ja Ratast

Küsimusele enda tagasivalimise ja suhete kohta poliitikutega rääkis Kaljulaid, et ei püüdnudki oma tegevusega poliitikutele meeldida. Ta tunnustas riigikogu presidendi äravalimise eest juba teises valimivoorus ning tänas Keskerakonna esimeest Jüri Ratast, keda laialt levinud arvamuse kohaselt peetakse Kaljulaidi teise ametiaja vetostajaks.

"Meil on parlamentaarne riigikord, mida ma sügavalt austan, ma arvan, et see on väga mõistlik riigikorralduse mudel. Meil ei ole ühelgi institutsioonil ülearu suurt võimu, nad kõik peavad toimima omavahel tasakaalus, parlamendi roll on valida vabariigile president ja parlament sai selle ülesandega hakkama väga kiiresti, juba teises voorus," rääkis ametist lahkuv president. "Nii, et ma tahaksin parlamenti kiita – töö oli väga hea."

Kaljulaid rääkis, et ei ole teinud alates oma esimesest päevast presidendina ühtegi sammu ega jätnud midagi tegemata selleks, et saada tagasi valitud.

"See ei ole see, millest Vabariigi President oma tööd tehes juhindub," kinitas ta. "Aga mis vigadesse puutub, siis ma tahaks näha seda inimest, kes viis aastat ei eksi ühegi sõnaga olles pidevas kaameravalguses – kindlasti on ka seda ette tulnud, ma arvan, et seda tuleb kõigil ja kindlasti ka minul," rääkis riigipea.

"Aga veel kord – see, mis tööd on tehtud, ei olnud suunatud sellele, et jätkata seda tööd kümme aastat. Mitte kordagi! Vastupidi, see oli meil omavaheline kokkulepe kogu meeskonnaga, et me ei tee selliseid samme," rõhutas ta.

Teab Karist rektori ja riigikontrolörina

Rääkides järgmiseks presidendiks valitud Alar Karisest, ütles Kaljulaid, et teab teda küll varasemates ametites, kuid ei saa öelda, milline hakkab Karis olema riigipeana.

"Ma tahaksin soovida jõudu ja edu Alar Karisele, kellega töömehetee on mind viinud kokku nii Tartu Ülikoolis, kus tema oli rektor ja mina nõukogu esimees, kui ka riigikontrollis, kus mina olin Eesti esindaja Euroopa Kontrollikojas ja tema Eesti riigikontrolör. Meil on päris palju kokkupuutepunkte ja ma võin täiesti kindlalt öelda, et Eesti saab hea presidendi," rääkis Kaljulaid.

Küsimusele, milline võiks Karis presidendina olla, vastas Kaljulaid: "Las see jääb Eesti rahva avastada. Mina tunnen rektor Karist ja riigikontrolör Karist, ma ei tunne president Alar Karis nii nagu me mitte keegi veel ei tunne. Kindlasti hakkab Eesti rahvas oma vast valitud president hindama ja austama."

Küsimusele vastuoludest enda ja eelmise peaministri, praeguse riigikogu esimehe Jüri Ratase vahel vastas Kaljulaid loeteluga nende ühistest saavutustest.

"Me tegime Jüri Ratasega palju asju koos. Koos vedasime käima Eesti elektrivõrkude sünkroniseerimise Euroopa võrguga, mis on väga oluline Eesti energiaturvalisuse küsimus, vedasime teise faasi e-residentsuse programmi, me oleme teinud päris palju asju selle nelja aasta jooksul koos, mis minu arvates on hästi välja tulnud. Ma tahaksin tänada Jüri Ratast selle koostöö eest," ütles Kaljulaid.

Teisipäeval valis riigikogu Eesti järgmiseks presidendiks Alar Karise, kes annab ametivande 11. oktoobril. Kaljulaidi ametiaeg algas 10. oktoobril 2016.