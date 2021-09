Läti saatis tagasi 39 Valgevene piirilt riiki sisenejat

Hübriidsõda Läti-Valgevene piiril kestab, samas ei mõista nii Euroopas kui ka Lätis kohapeal paljud ikka veel, miks Läti käitub karmilt ja ei luba illegaalselt riiki sisenejaid maale. Nii kinnitas "Aktuaalsele kaamerale" Läti seimi kaitse-, siseasjade ja korruptsioonitõrje komisjoni juht Juris Rancans.

Suurem osa Läti-Valgevene piirist on välja ehitatud ja okastraadiga eraldatud. Läti-Valgevene piiri ehitus jäi aga toppama korruptsioonikahtlustustesse. Nüüdki teatas piiril töid teinud firma Igate, et 30 kilomeetrit aeda seisab laos, kuid Läti riik ei saa seda pooleli olevate kriminaalprotsesside tõttu kasutada.

Valitsus eraldas raha juurde, et piiriehitust kiirendada. Kuna lahenduse leidmisega on kiire, tuleb Valgevene piiril kasutada ka ajutist lahendust ehk rajada okastraataed sinna, kust kõige enam püütakse ebaseaduslikke piiriületajaid Valgevenest Lätti saata.

"Just praegu on hange pooleli. Loodame, et septembri lõpul saame hakata teostama ajutist lahendust ehk paigaldama Läti-Valgevene piirile traataeda," sõnas Läti siseministeeriumi riigisekretär Dimitrijs Trofimovs.

Läti kaitseminister Artis Pabriksi kinnitusel on Valgevene pool piiri näha ka sealset sõjaväge. Läti siiski ei pea praegu piirile rohkem üksusi saatma. Erakorralise olukorra ajal on piirivalvel abiks nii Maakaitse kui ka politsei. Ajakirjanikke turvakaalutlustel ja provokatsioonide vältimiseks juba mõnd aega piirile ei lubata.

Viimaste nädalate jooksul on Läti piirivalve tõkestanud rohkem kui 800 inimese sisenemise Lätti. 377 ebaseaduslikku piiriületajat on arestitud ja algatatud on ligi 40 kriminaalasja. 25 inimesel on lubatud Lätti siseneda humanitaarpõhjustel.