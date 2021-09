Postimees Estonia huku uurimise rahastamises huvide konflikti ei näe

Kuna Postimees Grupp toetab Estonia huku alternatiivset uurimist nii rahaliselt kui ka sisuliselt, siis kas olete enda jaoks läbi mõelnud, kuidas Postimees tagab selle, et ka see riiklik uurimine, mis parasjagu käib, leiaks Postimehes õiglast kajastust. Alternatiivse uurimise juht Margus Kurm on ju öelnud, et ta ei usalda seda riiklikku uurimist.

(Naerab.) Postimees oli see ainus Eesti meediamaja, mis oli kaasas ka Rene Arikase ohutusjuurdluskeskuse korraldatud ekspeditsioonil, eeluuringutel laeva EVA-316 pardal. Meie foto- ja videoajakirjanik Madis Veltmann oli püsivalt sellel ekspeditsioonil ja loomulikult oleme me väga huvitatud sellest, missugune on ohutusjuurdluskeskuse tegevus ja nende uuringu tulemused. Aga mulle tundub, et me oleme ainus meediamaja, kes selle teema vastu on päris tõsiselt huvi tundnud ja sellepärast me tahame olla kaasas ka sellel ekspeditsioonil, mida korraldab endine prokurör Margus Kurm koos hukkunute omaste organisatsioonidega. Nii et Postimees on kajastaja, erapooletu vaatleja, meie ajakirjanikud on kõik üheselt aru saanud, et nad teevad seal ajakirjanduslikku tööd. Kui seal läheb midagi vussi, siis me sellest kirjutame ja kui seal juhtub midagi ootamatut, siis kirjutame. Nii et Postimees on saatnud sinna oma ajakirjanikud, mitte kuidagi teistmoodi.

Ja veel. Meediaõiguste müügi kaudu selliste ettevõtmiste rahastamine – eraõiguslike ekspeditsioonide või uuringute rahastamine – on maailmas päris tavaline. Seda siis Postimees Grupp äriühinguna on otsustanud ka teha. Tegemist ei ole mingisuguse ideoloogilise toetusega ainult sellele ühele uurimisekspeditsioonile – me tahaks teada, mis toimub ja mis välja tuleb. See on põhjus, miks me sellega kaasas oleme.

Kas see siis tähendab, et te olete ka selles paadis, et te ei usalda seda ametlikku juurdlust, et otsustasite raha alla panna veel erauuringule?

(Naerab.) No vaadake, küsimus ei ole usaldamises, vaid küsimus on selles, et kui toimuvad erinevad uuringud, siis Eesti rahval ja inimestel üleüldiselt on õigus neist tegevustest teada. Ja siia ma paneksingi punkti. Ei ole mingisugust erilist põhjust üldse seda usaldamise kategooriat siin mängu tuua. Ma arvan, et Rene Arikas koos oma nüüd loodetavasti kokku saadud meeskonnaga väärib igati austust ja tema tegevus ka samamoodi – õiglast ja erapooletut kajastamist Eesti rahva jaoks.

Kas iseenesest see meediaõiguste müük võiks katta osaliselt – ilmselt mitte täielikult – ka neid kulusid, mis ekspeditsiooni peale lähevad (800 000 eurot – toim)?

No niimoodi ju äriühing saabki ainult toimetada. Mõte on selles, et tegemist on Eesti inimestele huvi pakkuva ja maailma inimestele huvi pakkuva teemaga. See on üks suur katastroof olnud nii meie inimeste jaoks kui ka Rootsi inimeste jaoks ja on puudutanud ka mind lähedalt, ka mind isiklikult näiteks, kuigi see vast ei ole nii tähtis. Tuleme tagasi selle teie küsimuse juurde – loomulikult on see viis, kuidas selliseid ekspeditsioone rahastatakse, ega muud ei olegi öelda selle kohta.

Aga kas siin mingit huvide konflikti olukorda ei või tekkida, et teil on ootus, et sealt tuleb ekspeditsioonimaterjali...

No veel kord, Postimees ei ole selle ekspeditsiooni korraldaja. Postimees ei ole püstitanud ka uurimisküsimusi, Postimees jälgib seda tegevust ajakirjanduslikult. Niisamuti ka meie Duo Meedia ajakirjanikud Kuku raadiost, Kanal 2-st jne. Meil ei ole mingisugust agendat ajalehena, et seal on nüüd niipidi või naapidi, eks ole. Meie tahame teada, milliste argumentidega, uute leidudega või ka vanu kinnitavate leidudega tuleb välja siis selle ekspeditsiooni meeskond. Ootame samamoodi põnevusega nagu kõik teised.

Aga kui need kinnitavad ametliku uurimise tulemusi, siis äkki ei edene ka meediaõiguste müük?

(Naerab.) Ärge teie selle pärast muretsege, meil on oma juhatused ja nõukogud ja finantsjuhid, kes neid asju arvutavad. Ärge selle pärast muretsege nii väga.

Te ise seda ekspeditsiooni ei korralda, vaid olete ajakirjanikena kaasas, seda omalt poolt rahastades. Kas selline versioon oli ka laual, et ise siis juba korraldada ka see ekspeditsioon – need laevad ja kaamerad ja uurimistööd, olla ise seal n-ö joa juures?

Öelge mulle korra üle, te olete ERR-ist, eks? Ma arvan, et ühelgi meediamajal ei ole uurimislaevastikku, ei ole püsivalt palgal mereteadlasi, tuukreid jne. Praegusel juhul on see, jah nii, et nii nagu oli see riikidevaheline eeluuringureis uurimislaevaga EVA-316, nii on ka järgmine ekspeditsioon, ja me oleme mõlemal kaasas. Me tunneme huvi, mis juhtub, vaatame avatud silmadega ringi.

Aga mis siis saab, kui sealt tulevad erinevad järeldused?

Erinevatest kohtadest erinevad järeldused? No sellisel juhul on ju kogu Eesti ühiskond või avalikkus probleemi ees, kuidas hinnata nende tõendite kvaliteeti ja see on juba vaidluse järgmine samm, järgmine vaidlus avalikkuse ees. Täiesti võimalik, et seal mingisuguste üksikasjade või ka kogu loo puhul on järeldused erinevad. Aga me ju ei tea ka veel seda, millistele tulemustele on jõudnud ohutusjuurdluskeskus oma rahvusvaheliste partneritega oma eeluuringute tulemusel. Me teame alguses natukene, aga mõne aja pärast tulevad nad alles oma raportiga välja. Nii et ei tasu ajast ette tormata.

Kuivõrd te üht rahastate, aga teist ei rahasta ja jälgite mõlemat, siis mis te teete, kui on erinevad järeldused?

Milles on erinevused? Üht rahastame me maksumaksjatena kõik, teises kohas on teistsugune finantseerimisarhitektuur kokku pandud, ja selles ei ole midagi ebatavalist. Me tahame näha, mida see ekspeditsioon teeb seal, ja seda me vaatame ja jutustame teile ja teistele Eesti inimestele edasi.