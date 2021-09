Koda tegi ettepaneku seada piima jaemüügile alumine hinnapiir

Piimakilo kokkuostuhind on aastaid püsinud 30 sendi ümber. Praegu on see umbes 31 senti. Põllumajandus-kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus ütles ERR-ile, et 30 sendi kandis on püsinud ka piima omahind.

"Kuid viimane aasta on toonud väga suure tootmiskulude tõusu. Eelkõige söödakulud on tõusnud märkimisväärselt. Ja nii, nagu ka teistes harudes on tööjõukulud põllumajandussektoris hästi kiiresti kasvanud. Nii et täna me räägime kindlasti juba tootmiskuludest seal 32-34 sendi tasandil," sõnas Sõrmus.

Ehk iga piimaliiter toob tootjale kahju. Murele lahendust otsides tegi koda terve rea ettepanekuid. Sõrmus märkis, et ühelt poolt võiks riik piimatootjaid rahaliselt toetada, teisalt oleks abi regulatsioonide muutmisest. Ta lisas, et tööjõukulusid aitaks allapoole tuua välistööjõud. Aga seda juhul, kui lühiajalisele töötjale ei peaks maksma Eesti keskmist vaid ligi 30 protsenti madalamat sektori keskmist palka.

"Me usume, et see arvestaks palju paremini ka sektori reaalseid võimalusi ja suutlikkust palga maksmisel. Enamus inimesi on niikuinii kohalikud inimesed, kes meil sektoris töötavad. Ja see keskmine palk, mis on kujunenud, see on tegelikult ka see palk, mida põllumajandussektor on võimeline oma töötajatele maksma," ütles Sõrmus.

Kõrgete sisendhindadega pea sama suureks probleemiks peab Sõrmus liiga madalaid kokkuostuhindu. Euroopa Liidus keskmiselt makstakse piimatootjale 36 senti, Eestis 31 senti kilogrammi eest. Sõrmus näeb, et kokkuostuhindu surub madalaks ahela viimane lüli, ehk piimaliitri liialt väike hind kauplustes. Üks kaubanduskett küsib piimaliitri eest 34 , kaks ketti 35 senti. Kusjuures selle hinna sees on ka käibemaks.

"Selline jaehind ei ole kuidagi kooskõlas ei kokkuosttuhinnaga, sisseostuhinnaga ega ka tootmiskuludega," ütles Sõrmus.

Kaupmeeste liidu tegevjuhi Nele Peili sõnul on ka neid kaubanduskette, kus piima eest rohkem raha küsitakse. Ta selgitas, et mõne ettevõtte hinnastrateegias on piimal eriline roll.

"Piim on üks nendest strateegilistest tooterühmadest, nagu ka banaanid, mille hinda inimesed üldiselt teavad peast erinevates jaekettides ja mis kujundab inimeste jaoks kuvandi sellest, kas tegemist on kalli jaeketiga või odava jaeketiga. Nii et kui tegemist on jaeketiga, kes tahab hinnaliidri kuvandit viljeleda, siis üldiselt sellistes kategooriates püütakse pakkuda võimalikult soodsat hinda," ütles Peil.

Töötlejatelt saavad jaemüüad kilepiima kilogrammi keskmiselt 38 sendi eest. Selleks, et kaubandussektor piima hinda alla ei suruks, tegi põllumajandus-kaubanduskoda ka konkreetse ettepaneku. Koja hinnangul tuleks keelata jaekaubanduses piimamüük odavama hinnaga kui see hind, mida makstakse tarnijatele. Erandi võiks ettepaneku järgi teha ainult tarnija kirjalikul loal või siis, kui piima säilivustähtaeg hakkab lõppema.

"Me ei näe jah, et oleks põhjendatud müüa piima odavamalt, kui kaubanduskett seda ise sisse ostab oma tarnijatelt. See kindlasti ei ole aus kauplemispraktika," ütles Sõrmus.

Koja hinnangul võiks piirangu sisse kirjutada ebaausa kaubandustava tõkestamise seadusesse, mis peagi riigikogu kolmandale lugemisele jõuab. Eelnõuga võetakse üle Euroopa Liidu direktiivi ja maaeluministeerium märkis, et nemad niisugust muudatust praegu mõistlikuks ei pea. Ministeeriumi hinnangul tuleks esmalt vaadata, kuidas uus seadus tööle hakkab ja kui seda on tarvis täiendada, võib hiljem edasi mõelda.

Nele Peil põllumajandus-kaubanduskoja ideed ei toeta.

"Kui hakata reguleerima ühe toote hinda, siis on ukse ees väga pikk järjekord teistest sektoritest, kindlasti toidutööstusest ja ilmselt ka muudest sektoritest, kes arvavad, et ka nende toote hinda võiks riiklikult reguleerida. Ja siis me läheme juba väga kaugele vabaturumajandusest. Et läheme juba sellise plaanimajanduse poole tagasi," sõnas Peil.