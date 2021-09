Norstati reitingud: EKRE tõusis kõige populaarsemaks erakonnaks

Viimaste tulemuste põhjal toetab EKRE-t 24,6 protsenti, Reformierakonda 24,2 protsenti ja Keskerakonda 19,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Rahvuskonservatiivide toetus on viimase kolme nädala jooksul tõusnud 2,7 protsendipunkti võrra ning on ühtlasi kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest.

Reformierakonna toetus langes nädalaga 1,4 protsendi võrra ning viimased kuus nädalat kestnud langustrendi jooksul on peaministripartei toetus vähenenud 6,8 protsendipunkti võrra. Ühtlasi on Reformierakonna toetus madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat Eesti AS erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Keskerakonna toetus tõusis nädalaga 1,3 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 12,2 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 8,9 protsendiga ning Isamaa seitsme protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 43,9 protsenti ja opositsioonierakondi 40,5 protsenti vastajatest. Koalitsioonierakondade summaarne toetus pole praeguse valitsuse ametisoleku ajal veel nii madal olnud.

Tartu Ülikooli teadur Martin Mölder märkis, et kui eelmisel nädalal näitasid Norstati reitingute iganädalased tulemused, et EKRE on vähemalt ajutiselt seljatanud Reformierakonna, siis sel nädalal näeme juba ka seda, et nelja nädala koondtulemustes, mis on palju täpsemad ja stabiilsemad, on EKRE toetus suurem kui Reformierakonna oma.

Seega esimest korda alates 2019. aasta algusest ei ole Reformierakond enam kõige populaarsem erakond Eestis.

"Tõsi, EKRE edumaa Reformierakonna ees on hetkel veel statistilise vea piires, kuid olemasolevate trendide jätkudes ei pruugi see lähitulevikus enam nii jääda. Viimase poole aasta trend näitab meile Reformierakonna toetuse kiiret langust ning EKRE toetuse järjepidevat tõusu. Lühiajalised kõikumised ei ole seda üldpilti muutunud. On selge, et see tõus ja langus ei saa igavesti kesta ning lähikuud näitavad meile, millisel tasemel jääb pidama Reformi ja EKRE toetus," arutles Mölder.

Laiemas pildis võiks Mölderi hinnangul öelda, et viimastel nädalatel on toetusnumbrites olnud võitjad kõik peale Reformierakonna. "Oma toetust on aeglaselt taastanud ka Keskerakond. Sotsid on kosunud kuuelt protsendilt märtsis pea üheksale protsendile ning Isamaa toetus on tõusnud viielt protsendilt mais seitsme protsendini praegu. Tõsi, Eesti 200 ei ole oma toetust kasvatanud ning see on juba pikemat aega püsinud 12 protsendi piirimail. Kuid arvestades seda, et suur osa nende toetusest ilmselt tugineb lihtsalt uudsuse lubadusele ja kuvandile, mis viidi abielureferendumile vastandudes uuele tasemele, võib lugeda seda, et taolist toetust on suudetud hoida, samuti võiduks. Valimiskastide juures oleks Eesti 200 häältesaak kindlasti väiksem," prognoosib Mölder.

Reformierakonna langus on Mölderi sõnul ühest küljest ilmselt seletatav sellega, et nende selja tagant jookseb praegu ära toetus, mis sinna kogunes siis, kui nad olid opositsioonierakond ning suutsid enda taha tuua paljud sellised valijad, kes tegelikult ei olnud nende sügavad toetajad, kuid kes lihtsalt tahtsid väljendada oma vastumeelsust Jüri Ratase teisele valitsusele.

"Teisalt näitab see praegu aga kindlasti seda, et peaministrierakond on kiiresti jalgealust kaotamas ning mitte ainult valijaskond tervikuna, vaid ka väga palju Reformierakonna senised toetajad ei ole rahul erakonna tegevuse või tegevusetusega valitsuses," lisas Mölder.