Maagaasi rekordiline hinnatõus mõjutab nii ettevõtjaid kui ka kodutarbijaid

Tatjana Gassova pere soetas mõne aasta eest Tallina lähedale Laiakülla ridaelamuboksi eelkõige selle tõttu, et gaasiküttega olid ülalpidamiskulud soodsad.

Nüüd sai Gassova praeguselt teenusepakkujalt novembri kohta eelteate, et nende arve tuleb neli korda suurem. "Siiamaani olin täitsa rahul sellega, sest meil see arve kokku oli vaid 50 eurot veebruari eest, nüüd aga kui see hinnatõus tuleb siis me peame kindlasti müüjat ära vahetama, sest arve tõuseb ja kokku on see kulu nüüd meil 200 eurot," rääkis ta.

"Müüjad kindlasti kõik on oma hindu tõstnud juba, aga kuna ma uurisin väga palju, siis leidsin juba soodsama pakkumise ja praegu lihtsalt kaalume kui lihtne seda müüjat on ära vahetada," kirjeldas Gassova.

Eesti Gaasil on koduseid gaasikasutajaid nii eratarbijaid kui ka ühistuid kokku 42 000. Ligi pooled Eesti majapidamistest köetakse soojaks kaugküttega, mille hinnad kinnitab konkurentsiamet.

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu andmetel saadakse soojusenergia 60 protsendi ulatuses puiduhakkest, kuid viiendik kaugküttejaamadest põletab ka maagaasi. Enam gaasist sõltuvaid katlamaju on ühingu juhi Siim Umbleja sõnul Pärnumaal ja Põlvas.

Põlva Soojuse juhi Tarmo Kirotari sõnul kulub 30 000 megavatt-tunni soojuse tootmiseks maagaasi üks kolmandik ja hakkepuitu kaks kolmandikku.

"Suvel kooskõlastas konkurentsiamet Põlva Soojusega hinnavalemi, kus on kõik kulukomponendid leiavad kajastust ja hea on tõdeda, et maagaas oma hinnaga on kehtiv selles valemis järgmise aasta lõpuni. See meie hinda järgmise aasta lõpuni ei muuda," rääkis Kirotar.

Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik ütles, et maagaasi hind püsis pikalt 20 euro juures megavatt-tunnist ja hakkas kevadest tõusma. Veel kuu aega tagasi oli hind 50-60 euro juures.

Kolmapäevane rekordhind tähendas, et maagaas hind on muutnud kallimaks kaheksa korda.

"Ma väga-väga loodan, et see mis me tänasel päeval nägime oli selle turu tipp ja nüüd näeme edasi hinna normaliseerumist sama kiires tempos. Praegusel hetkel vaadates kuidas turg prognoosib, kuidas tulevikutehinguid tehakse, siis juba aprillist-maist sinna läheme 40 euro juurde tagasi ja loodetavast sealt ka veel madalamale, et pärast esimest kvartalit tänase ootuse järgi läheb alla," rääkis Kaasik.

Kaasik ütles, et seetõttu kujuneb talve üle elamine Eesti tarbijatele raskeks ja osadel tarbijatel tõusevad kulud gaasile neli kuni viis korda.