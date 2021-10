Macron juhib liitu, mis võitleb Saksamaa tuumaenergiavaenuga

Prantsusmaa president Emmanuel Macron juhib kümne Euroopa Liidu liikmesriigi liitu, kes tahavad roheinvesteeringute nimekirja ka tuumaenergiat. Tuumaenergia vastu on aga Euroopa suurim majandusjõud Saksamaa.

Tuumaenergia annab Euroopa Liidus umbes veerandi kogu elektrist ning seda kasutab 13 liikmesriiki. Prantsusmaa toodab umbes 70 protsenti oma elektrist tuumajaamades.

Saksamaa ei toeta tuumaenergiat. Berliin plaanib riigis sulgeda kõik tuumajaamad. Kantsler Angela Merkeli valitsuse otsus tuumajaamade sulgemise kohta tuli pärast 2011. aasta Fukushima tuumajaama kriisi. Kriis sai alguse katastroofilisest maavärinast ja tsunamist.

Saksamaa vastuseisu tuumaenergiale toetavad veel Austria, Iirimaa ja Itaalia. Seetõttu loob Macron EL-is vastukaalu, et seista vastu Saksamaale.

Kümme EL-i riiki tegid hiljuti ühispöördumise, milles rõhutavad, et tuumaenergeetika on usaldusväärne energiaallikas süsinikuneutraalsuse saavutamiseks.

Pöördumisele kirjutasid alla Prantsusmaa, Soome, Tšehhi, Poola, Ungari, Slovakkia, Bulgaaria, Horvaatia, Rumeenia ja Sloveenia esindajad, vahendas The Times.

"Tuumaenergiat tuleb kohelda samamoodi nagu kõiki teisi madala süsinikusisaldusega energiaallikaid. Puuduvad teaduslikud tõendid, et tuumaenergia on vähem kliimasõbralik kui taastuvad energiaallikad. Tuumaenergia on puhas, turvaline, piiramatu ja konkurentsivõimeline madala süsinikusisaldusega energiaallikas," seisis ühispöördumises.

Prantsusmaa teatas teisipäeval, et suurendab investeeringuid väikestesse moodulreaktoritesse.

Prantsusmaa süsinikdioksiidi heitkogused on väiksemad kui Saksamaal. Kuna Saksamaa loobub tuumaenergiast, siis riik sõltub energiavarustusel üha rohkem söest ja maagaasist, vahendas The Times.