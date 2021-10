Raik: EKRE kasv venekeelse elanikkonna hulgas on üks suur bluff

Narvas oma nimekirjaga valimised võitnud Katri Raik leiab, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) suur toetus venekeelse elanikkonna seas on bluff, mida kinnitasid kohalikud valimised.

"Jah, on väga lihtne olla populaarne, kui ütled, et armastad põlevkivi, vihkad ukrainlasi ja pedesid. Kõik on lihtlaused, lihtsalt maha hõigatavad ja lihtsalt arusaadavad. Aga kus need EKRE hääled nüüd siis on?" esitas Raik Eesti Päevalehele antud usutluses retoorilise küsimuse.

Ta ütles, et oli kevadel hämmingus, kui Eesti meedia neelas alla konksu, et Narvas tõuseb EKRE ja kes kõik olevat EKRE-sse astunud, näiteks Larissa Olenina.

"See oli Mart Helmel ja EKRE-l kaval käik rääkida Narvas ära selline tuntud poliitik, kes seni kandis 9. mail Georgi linti ja vehkis kimbu nelkidega. Rüütada nüüd see inimene sinimustvalgesse oli kindlasti väga hea käik, palju õnne. Aga see ei toiminud. Narva inimene ei ole rumaluke," sõnas Raik.