Raigi valimisliit ja Eesti 200 alustasid Narvas koalitsioonikõnelusi

Mõlemad pooled tõdesid enne läbirääkimiste algust, et programmiline ühisosa on juba praegu väga suur, teatas Eesti 200.

"Eesti vajab täna muutust, aga veelgi rohkem vajab seda muutust Narva ning mul on väga hea meel, et need muutused algavad just meie kodulinnast. Meie tahame tuua muutust juhtimiskultuuri, mis peab olema edaspidi läbipaistev ja koostööle orienteeritud," ütles Eesti 200 Narva osakonna juht Denis Larchenko.

Katri Raigi sõnul on kõnelused alanud väga positiivselt. "Viimase nelja päeva jooksul oleme leidnud väga suure ühisosa. Me väärtustame Eesti 200 prioriteete, milleks on haridus- ja sotsiaalküsimused. Omalt poolt soovime kindlasti rõhutada ka tööturu teemat ja väärikat palka," ütles Raik.

Erakond Eesti 200 ja valimisliit Katri Raigi nimekiri ei välista ka koalitsiooni laiendamist ning võimalikku koostööd valimisliiduga Elagu Narva.