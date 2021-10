ERR Poolas: opositsiooni hinnangul viib valitsus riigi EL-ist lahkumiseni

Poola ja Euroopa Liidu vastasseis õigusriigi küsimustes on viimastel nädalatel üha teravnenud. Poola valitsus on kinnitanud, et nad ei kavatse riiki Euroopa Liidust välja viia, opositsioonipoliitikud leiavad aga, et just sellel kursil valitsus liigub.

Euroopa Kohus trahvis sel nädalal Poolat rekordilise - miljon eurot päevas - trahviga kuni kohtute sõltumatust ohustavat distsiplinaarkolleegiumi laiali ei saadeta. Hiljuti teatas Poola konstitutsioonikohus, et osa Euroopa Liidu õigusest ei ole vastavuses Poola põhiseadusega.

Hoolimata nädalatepikkusest katsest, ei õnnestunud "Aktuaalsel kaameral" valitseva Õiguse ja Õigluse partei poliitikutega intervjuud kokku leppida.

Valitsussõbraliku nädalalehe Do Rzeczy peatoimetaja Pawel Lisicki hindab võimalust, et kõik lõppeb Poola lahkumisega euroliidust järgnevalt.

"Poolas ei ole praegu mitte ühtegi poliitilist parteid, kes tahaks viia riigi välja Euroopa Liidust. Ei ole sellist poliitilist jõudu. Aga Euroopa institutsioonide surve kasvab ja sellepärast ma ei välistaks seda, et selline liikumine või partei tekib," ütles Lisicki.

Euroopa Liidu asutused ja valitsuse kodused kriitikud näevad asja aga ikkagi hoopis selles valguses, et valitsus püüab kohtuvõimu allutada ja liigub Euroopa Liidust lahkumise kursil.

"Me oleme selle olukorra pärast väga mures, sest me näeme, et samm-sammult nad teevad seda. Ma ei ole kindel, kas nad saavad sellest aru või on nad lihtsalt provokatiivsed ja vaatavad, kui kaugele nad saavad Euroopa institutsioonide provotseerimisega minna. Aga tuleb meeles pidada, et Poola ühiskond on väga Euroopa-meelne, nii et ma arvan, et nad peavad mingil hetkel peatuma," rääkis Kodanike Platvormi liige, seimi saadik Agnieszka Pomaska.

Euroopa Liidust lahkumisest seimis keegi praegu tõsiselt ei räägi, ometi on vastandumine ja väikesed sammud selles suunas loonud õhkkonna, kus mõte sellest ei tundugi enam ilmvõimatu.