Kanadas koroonasse nakatunud Viilma: vaktsiin oli tekitanud enesekindluse

Kõigepealt avaldusid Kanadas olles koroona sümptomid Viilma abikaasal, järgmisel päeval temal endal. Reisil kaasas olev laps, kes on teinud siiani iga kolme päeva tagant koroonatesti, on seni haigusest pääsenud.

Viilma jagas "Ringvaates" õpetussõnu teistele, kes plaanivad välisriiki reisida.

"Tehke endale selgeks, mis juhtub teiega siis, kui te ikkagi koroonasse haigestute. Sest ma tegelikult selle peale ei olnud praktiliselt üldse mõelnud, sest oli ju tekkinud teatud enesekindlus, et me oleme vaktsineeritud, me saime negatiivsed testitulemused enne, kui sõitu alustasime ja mingeid sümptomeid ja halba enesetunnet ka ei olnud. Aga kui me siin haigestusime, siis tabas see meid küll ikkagi ootamatusena," rääkis ta.

"Siis hakkavad selguma kohalikud reeglid, väga ranged reeglid. Kui me ei oleks isoleerunud ja ei oleks reegleid täitnud, siis ähvardaks meid 5000 Kanada dollarit päevas. On ka võimalik minna eraldi isoleerumiskeskustesse, kuhu sa vabatahtlikult lähed ja isoleerid ennast, kui sa oled haigestunud või sinu lähedased. Aga see info on kõik meieni tulnud tagantjärele. Nii et õppetund on see, et tehke endale kindlaks, kui te kuhugi liigute, kas teil on võimalik haigeks jääda ja mida see siis tähendab. See võib tähendada mitte ainult mõnda päeva, vaid see võib tähendada päevi," selgitas Viilma.

Ta lisas, et kui ka tema laps, kes veel reedel käis testi tegemas, saab laupäeval positiivse testitulemuse, siis algab kogu pere jaoks isoleerimiskohustus otsast peale. "Nii et ühenädalasest reisist võib niimoodi kujuneda suurema pere korral lausa kuu aega või enam," tõdes ta.