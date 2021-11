Sotside Tallinna linnajuhtide avalikustamine venib

"Kes Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt ametikohti täitma hakkavad, see selgub esmaspäeva õhtul. Esmaspäeva õhtul (mitte hommikul, nagu algul teleintervjuus kõlas - toim) koguneb meie Tallinna piirkonna juhatus ja otsustab, kes saavad abilinnapeadeks, volikogu esimeheks ja Nõmme linnaosa vanemaks. Kokku on meil koalitsioonileppega viis ametikohta," ütles Sikkut. Ta lisas, et on konkreetsetest nimedest valmis rääkima teisipäeva hommikul.

Kui Keskerakond oli valmis juba eelmisel teisipäeval välja ütlema oma linnajuhid, ent kuna sotsiaaldemokraadid seda ei teinud, siis pole ka neid teada. Välja öeldi vaid kohtade jaotus. Miks sotsidel nii kaua inimeste leidmine aega võttis, seletas Sikkut sellega, et inimestel on olemas töökohad ja igale ametikohale otsiti valdkonda tundvat inimest.

"Erinevad nimed on käinud läbi, aga nende ametikohtade täitmine on mõnevõrra keeruline. Et on arusaam, justkui oleks elav järjekord sinna inimestest ja kohe täidame. Aga ka Tallinna sotsid magasid öösel, sõid perega hommikust, vaatasid "Terevisiooni" ja läksid tööle. Ehk inimestel juba on olemas töökohad. Samuti ei saa mööda minna sellest, et kuigi tegemist on poliitiliste ametikohtadega, on väga oluline ka inimese pädevus," rääkis Sikkut.

Ta lisas, et sotsiaaldemokraadid on väga rahul, millise valdkonna abilinnapea kohad nad koalitsioonikõnelustel said, sest need vastavad just erakonna prioriteetidele Tallinnas.

"Keskerakond on pikalt olnud linnajuhtimise juures ja kindlasti on neil mingi pädevus sellega tekkinud. Samas vaja ka värsket pilku ja uusi mõtteid, et teha midagi teistmoodi. Meilt see surve muutusteks ja värskuse vajadus tuleb. Me oleme väga rahul kohtade jaotusega. "Suurem vend" oleks ju võinud rohkem oma tahtmist kohtade jaotusel peale suruda. Me saime seitsmest abilinnapea kohast kolm," lisas Sikkut.

Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juhi Raimond Kaljulaidi sõnul annab ta esmaspäeva õhtul erakonna piirkonna juhatusele ülevaate koalitsiooni loomise kulgemisest, seejuures ka sellest, kuidas kulgevad võimalike kandidaatide otsingud erinevatesse ametitesse.

Kes aga konkreetseid positsioone täitma hakkab, veel esmaspäeval ei selgu.

"Me ei tee täna kindlasti otsuseid kogu meeskonna osas. Arutame küll ka eraldi volikogu esimehe küsimust, kuid on raske hetkel prognoosida kaugele me selle aruteluga konkreetselt täna jõuame," ütles Kaljulaid.

Keskerakonnal on 79-liikmelises Tallinna uues linnavolikogus 38 ja SDE-l kuus kohta.