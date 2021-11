Katri Raik valiti esialgu Narva volikogu esimeheks

Raik sai 18 voliniku poolthääle. Tema vastu kandideerinud keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin sai üheksa voliniku hääle.

Volikogu aseesimeheks valiti Natalia Umarova.

Põhjarannik kirjutas, et Katri Raigi nimekiri, kes on koalitsioonis Eesti 200-ga, plaanisid algul panna volikogu esimeheks kandideerima noorpoliitik Andrei Jakovlevi pärast seda, kui selgus, et algset kandidaati sellele kohale Sergei Gorlatši kahtlustab keskkriminaalpolitsei valijate mõjutamises.

Ent Raigi nimekirja sees tekkinud vastuolude tõttu ei suudetud kandidaadi osas kokkulepet saavutada ning Raik pidi ise sellesse ametisse kandideerima.

Ta selgitas oma sammu sellega, et kuidagi peab Narva volikogu tööle saama ning linnapea valimiseks on aega kaks kuud.

Nii pole välistatud, et Raigist hiljem siiski linnapea saab.

Katri Raigi nimekiri sai kohalikel valiistel Narva 31-liikmelises volikogus 15 kohta. Temaga koalitsiooni moodustanud Eesti 200 sai volikogus kaks kohta, mis tähendab, et Raik sai ühe toetushääle ka opositsioonist.

Keskerakonnal on Narva linnavolikogus kümme kohta ja endise linnapea Aleksei Jevgrafovi juhitud nimekirjal "Elagu Narva" neli mandaati.