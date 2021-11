Keskkonnaminister Tõnis Mölder astub ametist tagasi pere ja tervise tõttu

"Mul oli eelmisel nädalal vestlus Tõnis Mölderiga," sõnas Keskerakonna esimees Jüri Ratas. "Tõnis ütles, et isiklikel ja perekondlikel põhjustel ta ei saa enam ministriametis jätkata ja ta astub tagasi."

Tõnis Mölder sõnas, et mõnikord tuleb elus raskeid otsuseid teha ja seetõttu astub ta ametist tagasi. Otsus tagasi astumiseks on seotud tema tervise ja perega.

"Ministriamet, aga ka eelnevad ametikohad, on nõudnud minult suurt tähelepanu ja pühendumist, mille tulemusena on jäänud tagaplaanile nii mina ise kui ka minu lähedased. Tänaseks olen jõudnud arusaamisele, et on vajalik võtta pere jaoks aega ning pöörata suuremat tähelepanu oma tervisele."

Tõnis Mölder tõi välja, et tema jaoks on töös olnud tähtsaimaks metsad – et need oleks hästi hoitud ja majandatud.

"Minu tegevus ja pühendumus sellesse töösse on kantud sellest, et Eesti loodus oleks hoitud," sõnas Mölder.

Ka Ratas leidis, et Mölder on oma töös palju saavutanud. "Kliimaneutraalsus, metsanduse arengukava struktuuri mõttes tee peale tõmbamine," loetles Ratas.

Ühtlasi tõi ta välja, et Mölder oli ka esimene, kes tuli välja ideega, et CO2 rahad võiks suunata vähekindlustatud perede toetamiseks energiakulude katmisel.

"Tänan Keskerakonda ja erakonna esimeest Jüri Ratast usalduse ja võimaluse eest olla kümme kuud ministriametis! Samuti tänan peaminister Kaja Kallast ja Reformierakonda tugeva partnerina valitsuse koostöö eest – mitmed olulised keskkonnateemad on saanud tänu heale üksteisemõistmisele valitsustasemel lahenduse," lausus Mölder.

Mölder lisas, et pärast ministriametist taandumist asub ta uuesti tööle riigikogus: "See, milline saab olema minu poliitiline karjäär, näitavad järgnevad aastad."

Jüri Ratas täpsustas, et varem juhtis Mölder riigikogus sotsiaalkomisjoni, kuid nüüd peab fraktsioon arutama, millise komisjoni töös Möldrile koht leitakse.

Mölder ise sõnas, et on valmis ükskõik, millises komisjonis tegutsema: "Üks, mida ma olen öelnud, et mulle on südamelähedased keskkonna ja sotsiaalteemad."

Uueks keskkonnaministriks saab Erki Savisaar

Hommikul kogunenud Keskerakonna juhatus võttis vastu otsuse esitada keskkonnaministrikandidaadiks riigikogu rahanduskomisjoni esimehe ja Keskerakonna roheliste kogu liikme Erki Savisaare.

"Kõigepealt soovin tänada erakonna esimeest ja juhatust usalduse eest. Kui minu kandidatuuri kiidavad heaks ka peaminister ja president, siis püüan seda tööd teha nii hästi, kui ma oskan," avaldas uue ministrikoha kandidaat Erki Savisaar lootust.

Savisaar on juhtinud aastatel 2019–2021 riigikogu keskkonnakomisjoni ja möödunud aastal Balti Assamblee keskkonnakomisjoni. Lisaks oli Savisaar Eesti vesinikustrateegia üks algatajatest ning eelmises Tallinna linnavolikogu koosseisus keskkonnakomisjoni liige.

"Olen veendunud, et Erki suudab pooleli olevad projektid ja ideed ellu viia ning seista jätkuvalt keskkonda väärtustavate põhimõtete eest. Soovin talle uuel vastutusrikkal ametikohal edu," rääkis Jüri Ratas.