Norstati reitingud: Reformierakonna toetuse madalseis süveneb

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud iganädalane erakondade reiting näitab, et Reformierakonna toetuse madalseis süveneb ja nad on kindlalt kukkunud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ning Keskerakonna järel kolmandaks.

Uuringufirma Norstat Eesti läbiviidava uuringu viimaste tulemuste põhjal toetab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 23,9 protsenti, Keskerakonda 21,7 protsenti ja Reformierakonda 20,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Populaarseima erakonnana jätkab EKRE ning teisel kohal on Keskerakond, kummagi erakonna toetus nädalaga ei muutunud. Eelmisel nädalal kolmandaks langenud Reformierakonna toetus liigub aga jätkuvalt langustrendis ning on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest. Reformierakonna vahe EKRE-ga on kolm protsendipunkti ning nii kaugel pole Reformierakond liidrikohast alates 2019. aasta algusest veel kordagi olnud.

Reformierakonna toetus oli selle aasta kõrgeimal tasemel märtsi alguses, kui see oli 35,5 protsenti. Alates sellest hetkest on peaministripartei püsinud suurema osa ajast langustrendis ning praeguseks on toetus märtsi algusega võrreldes vähenenud 14,6 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 14,4 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 8,6 protsendiga ning Isamaa 7,8 protsendiga. Eesti 200 toetus on viimastel nädalatel liikunud tõusvas trendi ning viimase viie nädalaga on parlamendiväline erakond oma toetust kasvatanud 2,5 protsendipunkti võrra.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 42,6 protsenti ja opositsioonierakondi 40,3 protsenti vastajatest.

Erakondade sellenädalastes toetusreitingutes näeme peaasjalikult varasemate trendide jätkumist, tõdes Tartu Ülikooli teadur Martin Mölder.

"EKRE nelja nädala keskmine toetus on viimastel nädalatel püsinud stabiilne, samas kui Reformierakonna toetus jätkab kukkumist ning Keskerakonna toetus järjekindlalt paraneb. Eesti 200 kohalike valimiste järgne toetuse kasv on aeglustunud ning võrreldes eelmise nädalaga nende nelja nädala koondkeskmine enam märgatavalt ei kasvanud. Sotsiaaldemokraatide ja Isamaa toetus on kohalike valimiste järgselt olnud üpriski stabiilne," rääkis Mölder.

Reformierakonna üldise toetuse languse varjus on Mölderi sõnul näha, kuidas nii-öelda "Kaja-efekt" on erakonna toetusest viimasel ajal praktiliselt kadunud. "Kui pärast Kaja Kallase valitsuse ametisse astumist tõusis Reformierakonna toetus naiste hulgas pea kümne protsendipunkti võrra kõrgemaks kui meeste hulgas, siis praeguseks on see vahe kahanenud selliseks, nagu ta oli enne uue valitsuse moodustamist," ütles Mölder.

Kuigi Reformierakonna, nagu ka Eesti 200 ja Isamaa, toetus on meeste ja naiste hulgas üpriski võrdne, tasub Mölderi sõnul meeles pidada, et üleüldiselt paistab poliitiline maastik nendes kahes valijaskonnagrupis vägagi erinev. Meeste seas on EKRE olnud kõige populaarsem erakond juba selle aasta suve algusest saadik ning praeguseks on meeste hulgas nende edu Reformierakonna ees juba enam kui kümme protsendipunkti - 32 protsenti 20 vastu.

"Meeste seas teisel, kolmandal ja neljandal kohal olevad Reformierakond, Keskerakond ja Eesti 200 eristuvad üksteisest vaid paari-kolmeprotsendiste vahedega. Naissoost valijate seas on kõige populaarsem aga hoopis Keskerakond, kes on viimastel nädalatel mõne protsendipunktiga edestanud Reformierakonda ning kolmandal ja neljandal kohal juba suurema vahega järgnevad EKRE ja Eesti 200," lisas Mölder.