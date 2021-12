ÜRO juht: reisikeelud Covidi uue tüve tõttu on ebaõiglased

"Tõeliselt piirideta viirusega ei ole mis tahes riiki või piirkonda isoleerivad reisipiirangud mitte üksnes sügavalt ebaõiglased ja karistavad, vaid ka ebatõhusad," ütles Guterres kolmapäeval.

Kümned riigid kehtestasid Lõuna-Aafrika riikidest reisimisele piirangud pärast seda, kui eelmisel nädalal teatati regioonis esmakordselt koroonaviiruse omikronvariandist.

Guterresi sõnul ei tohiks uue tüve tekkimisest teatanud riike "kollektiivselt karistada olulise teadus- ja terviseteabe tuvastamise ja jagamise eest maailmaga". Ta kordas üleskutset valitsustele rakendada reisijate täiustatud testimist "koos muude kohaste ja tõeliselt tõhusate meetmetega". "See on ainus viis vähendada leviku riski, võimaldades samal ajal reisimist ja majanduslikku kaasamist."

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul on omikroni üldine risk "väga kõrge", kuid WHO Aafrika direktor on samuti võtnud sõna reisikeeldude vastu, öeldes, et see pole kooskõlas "üleilmse solidaarsusega".

LAV ametnikud on öelnud, et neid karistatakse tüve tuvastamise eest, mida on nüüdseks avastatud kõikjal Hollandist Suurbritannia, Kanada ja Hongkongini, samas kui Malawi president Lazarus Chakwera süüdistas lääneriike "afrofoobias".