Valitsus annab idapiiri ehituse tarbeks 22,5 miljonit lisaks

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (RE) ütles valitsuse pressikonverentsil, et see raha võimaldab Narva jõe piirilõigus teha töid, mis aastal 2019 kavast välja jäid.

"See raha lisandub valitsus sihtotstarbelisse reservi juba planeeritud idapiiri väljaehitamise rahale," sõnas Pentus-Rosimannus.

Siseminister Kristian Jaani (KE) märkis, et 9. ja 10. piirilõigu juurde ehk Värska ja Petseri kanti rajatakse 21 kilomeetrit piiritara, mis peaks valmima umbes aasta pärast.

Samuti on Jaani sõnul oluline Narva jõele seirepositsioonide ehitus. "Täna on Narva jõgi seiretehnikaga kaetud ca 70 protsendi ulatuses," lausus Jaani. "Tänu uute võimalike seirepositsoonide ehitusele, saab Narva jõgi kaetud ligi 100-protsendiliselt seiretehnikaga. Seiretehnika on plaanitud soetada EL-i vahenditest," ütles minister.

Jaani rääkis, et Narva jõe äärde ehitatakse ka patrullrajad.

Ta täpsustas, et 22,5 miljoni sisse jääb projekteerimine, ehitamine ja maade omandamine. "Need protsessid võtavad loomulikult aega, aga Narva jõele seiretehnika paigaldamise projekteerimisega saame alustada järgmise aasta alguses," lisas siseminister.