Mitmed koolid jäid tarnija vahetuse tõttu kiirtestideta ja ostavad need ise

Kuna haridus-ja teadusministeerium sai riigihankel uue kiirtestide tarnija, on häiritud testide õigeks ajaks kooli jõudmine. Mitmed koolid on otsustanud vahepealse testivaru ise osta ning jätkata ministeeriumi soovitatust laiema testimisega.

Nii nagu gümnasistid saavad lõpueksamil valida laia ja kitsa matemaatikaeksami vahel, saavad koolid praegu otsustada, kas lähevad edasi laiema koroonaviiruse testimisega või järgivad haridus-ja teadusministeeriumi soovitust testida pigem vaksineerimata ja koroonaviirust läbipõdemata õpilasi.

Ministeeriumi kriisijuhi Rain Sanniku sõnul neil ülevaadet selle kohta, kui paljud koolid laiendatud testimisega jätkavad, ei ole.

Kogutud andmed testimise sageduse kohta ütlevad, et eelmisel nädala testis 478-st andmed edastanud koolist kolm korda nädalas 79 kooli (16,5 protsenti), kaks korda 372 kooli (77,8 protsenti), üks kord nädalas 26 kooli (5,4 protsenti). Ühes koolis ei testitud kordagi.

Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juht Riho Raave ütles ERR-ile, et Tartu koolides jätkatakse esialgu laiendatud testimisega.

"Tartu linna koolide seisukoht on, et testida tuleks ikkagi kõiki õpilasi, et ei tehtaks vahet vaksineerimata ja vaktsineeritud õpilaste vahel. Ja kindlasti oleks vaja testida vähemalt kaks korda nädalas - nädala alguses ja nädala keskel," sõnas Raave.

Mitmed koolid on aga kurtnud, et selle nädala kiirtestid pole nendeni jõudnud. Rain Sannik haridus- ja teadusministeeriumist põhjendab viivitust tarnija vahetusega. Nimelt lõppes eelmise tarnijaga leping ja kõik testid, mis olid koolidele novembriks mõeldud, on laiali jagatud. Järgmisest nädalast on uus tarnija.

"Hiljemalt 8. detsembriks on uue tarnijaga kokkulepe, et uus kogus teste peab saama koolidesse leieli jagatud," sõnas Sannik.

Tema sõnul oli lootus, et koolidel on varasemast olemas piisavalt suured varud.

"Nende teadmiste pinnalt, mis meil oli, oli eeldus see, et teste jääb koolidesse teatud varuga. On koole, kus see nii ka on, aga oleme informeeritud ka sellest, et on koole, kus testid on juba otsas või on kohe otsa saamas," lisas Sannik.

Kui varusid pole või on otsustatud jätkata laindatud testimisega, peab lisaraha leidma koolipidaja.

"Kõige kiirem lahendus on see, kui iga kool ostab need testid ise ja see kompenseeritakse linna poolt. Tartus on 15 000 õpilast, sellist kogust hankida riigihanke korras võtab aega ja kiireks lahenduseks see ei sobi," ütles Raave.

Tartu linn plaanib kaks korda nädalas kõiki õpilasi testida vähemalt koolivaheajani.

"Sõltuvalt olukorrast vaatame, mis juhtub pärast koolivaheaega. Siis, kui lapsed kooli naasevad oleks kindlasti vaja mõnda aega jätkata, sest koolivaheajal puutuvad lapsed omavahel rohkem kokku, käivad võib-olla välismaal ja sealt on jälle oma riskitegurid tulemas, kui ei testita," märkis Raave.

Haridus- ja teadusministeerium valis koolidele koroonaviiruse kiirtestide uueks tarnijaks Medesto Logistics OÜ. Lepingu kogumaksumus on 2 370 000 ning kokku tarnitakse selle eest 2 078 947 kiirtesti. Ühe testi hind on seega 1,14 eurot.

Oktoobri lõpus sõlmis haridusministeerium väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke tulemusel lepingu kiirtestide tarnimiseks ettevõttega SelfDiagnostics OÜ. Selle lepingu hind oli 5 132 000 eurot ning selle eest tarnitud kiirtestidest jagus koolidele õpilaste ja õpetajate testimiseks novembri lõpuni.