USA senatis sõlmiti kokkulepe hääletuseks Nord Streami sanktsioonide üle

Cruz võitles sanktsioonide hääletuse välja lubadusega loobuda president Joe Bideni nimetatavate suursaadikute ametisse kinnitamise blokeerimisest. Senati enamuse liidri Chuck Schumeriga laupäeval saavutatud kokkuleppega toimub hääletus Nord Stream 2 üle enne 14. jaanuari.

Kompromiss avab tee umbes 30 USA suursaadiku nimetamiseks, muuhulgas ka näiteks endise Chicago linnapea Rahm Emanueli määramiseks Jaapanisse. Teadaolevalt Eestisse määratavat suursaadikut nende hulgas siiski ei ole.

Among the ambassador nominees that have been stuck in limbo for months and are now confirmed: Sweden, Belgium, Poland, Switzerland, Argentina, Slovenia, Equatorial Guinea, Benin, Togo, Mozambique, Central African Republic, Sri Lanka, Bangladesh, Bosnia, Brunei…