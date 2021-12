Riigil pole mobiil-ID teenuse jätkumiseks lahendust

Riik soovis leida teenusepakkujat, kes looks uue riikliku mobiil-ID lahenduse, mida saaks kasutada nii riigi- kui ka erasektori e-teenustes. Hanke ainsa pakkumise tegi Belgian Mobile ID, kuid nende pakkumine eiras riigi soove õige mitmes punktis. Senine teenusepakkuja aga osales küll hanke konsultatsioonides, ent pakkumist ei esitanud. Seetõttu lõppes hange nurjunuks tunnistamisega.

Leping SK ID Solutionsiga mobiil-ID haldamiseks kestab järgmise aasta 30. juunini. Inimeste mobiil-ID kasutamise sertifikaadid kehtivad oma loomuliku viie aasta lõpuni, need kõik automaatselt 1. juulist ei peatu, küll aga ei saa uuendada enam neid mobiil-ID sertifikaate, mis selleks ajaks on kehtetuks muutunud ja mida kasutaja pole seni pikendanud või mis kaotavad kehtivuse alates 1. juulist.

Eestis on väljastatud kokku 251 668 mobiil-ID-d (võrdluseks: eraõiguslikke ehk pankade toetatud Smart-ID lepinguid on kokku 610 034). Vahemikus 22. detsembrist 1. juulini on aegumas 23 981 mobiil-ID-d. Kui nende omanikud seda ei uuenda, kaotavad need kõik kehtivuse, lisaks veel need, mis juulist edasi aeguvad, juhul kui riik seniks toimivat asendust ei leia.

"Tänase hetke seisuga muutub 1. juulist olukord nende jaoks, kel pole siis kehtivat mobiil-ID-d, nemad ei saa alates 1. juulist enam uut riiklikku mobiil-ID-d taotleda. Kel mobiil-ID on või kes jõuavad taotleda uue enne 1. juulit, neile kehtib mobiil-ID selle kehtivusaja lõpuni ehk viis aastat. Juulist alates lahendust pole, kuidas tagada teenuse jätkumine," tunnistas PPA identiteedi ja staatuse büroo juhataja Margit Ratnik.

Ratnik tunnistas, et mingit alternatiivi PPA inimestele mobiil-ID asemel soovitada ei oska: "Kindlasti on see vältimatult vajalik. Selle ainus riiklik alternatiiv on ID-kaart. Milline on uus alternatiivne toode, seda üritab RIA lahendada."

PPA-l pole ka ülevaadet riiklikest e-teenustest, kus mobiil-ID asemel Smart-ID-d kasutada pole võimalik.

"Tervikvaadet PPA-l ei ole, kas juhiluba või ülikooli sisseastumisavaldust saab ka Smart-ID-ga teha," ütles Ratnik.

Kindel on aga see, et e-hääletust Smart-ID abil teha ei saa. Järgmised valimised toimuvad 2023. aasta märtsikuus.

RIA: töörühm otsib lahendust

RIA kommunikatsioonijuht Helen Uldrich tunnistas, et pall on praegu nende väravas, ent veel neil mobiil-ID kadumisele asenduslahendust pakkuda ei ole. Küll on aga moodustatud töörühm, mis seda aktiivselt otsib.

"Eesmärk on leida lahendus, et ka pärast 1. juulit oleks kasutusel mobiil-ID. Millised need võimalused on, kuidas partner leitakse, kas uue hanke näol või läbirääkimiste pinnalt, ongi need detailid, mida see töögrupp praegu läbi käib," rääkis Uldrich, mööndes, et pool aastat on nii mahuka teenuse uue hanke korraldamiseks liiga lühike aeg, mistõttu seda ei pruugitagi korraldada.

Uldrich tõdes, et üks võimalus on laiendada eraõiguslikku Smart-ID-d ka riiklikele e-teenustele, ent seal võib põrgata vastu seaduse piire, mis sellisel juhul omakorda lahendamist vajaksid, sest tegemist on ikkagi isikut tõendava dokumendiga.

"Eesmärk on see, et ID-kaardi kõrval oleks ka riiklik elektrooniline vahend, mis täidab isikut tõendava dokumendi rolli. Kuna asjad on alles nii algusjärgus, siis öelda, mis suunas see liigub, on väga ennatlik," nentis Uldrich. "Keeruline öelda, mis on lõplik lahendus. Ajagraafiku mõttes oleme ehk kuu pärast targemad."

Uldrich lisas, et isegi kui riik enam mobiil-ID-d teenusepartneri puudumise tõttu enam väljastada ei saa, plaanib mobiil-ID lahenduse väljatöötaja SK ID Solutions sellega igal juhul iseseisvalt jätkata.

"Siis on turul kaks erasektori vahendit (Smart-ID ja mobiil-ID - toim). Aga riigi huvi oleks, et meil oleks riiklikult tagatud ka teine vahend, mis täidaks ka isikut tõendava dokumendi rolli. Riigi vaates ei ole see väga variant, et jääb ainult ID-kaart," ütles Uldrich, meenutades 2017. aasta kriisi, kui ID-kaardi sertifikaatides turvaauk avastati, mistõttu pole riigi seisukohast mõistlik kõiki mune vaid ühte korvi panna.