Sõerd: tuleva aasta hinnatõus sööb ära reaalpalga kasvu

Kuivõrd Eesti Panga prognoosi järgi kiireneb järgmise aasta esimeses pooles hinnakasv üheksa protsendini ja aastane kasv on seitse protsenti, siis tähendab see, et palgakasv jääb prognoosi järgi hindade kasvule alla, märkis riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd (Reformierakond).