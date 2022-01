Laanet: kaitsetahtest tuleb rääkida juba lasteaias

Laanet selgitas saates "Otse uudistemajast", et viimase poole aasta jooksul on selgeks saanud, et olukord julgeoleku vallas võib kiiresti eskaleeruda, kuid kõige olulisem on praegu keskenduda Venemaa heidutamisele.

"Venemaa peab saama aru, et kui ta ründab Ukrainat, siis mis tagajärjed sellel on," sõnas Laanet. Seetõttu on Eesti otsustanud lisaks diplomaatilisele toetusele ka reaalset abi Ukrainale pakkuda.

Eesti on valmis koos Saksamaaga annetama Ukrainale välihaigla ning pakkuma vigastatud sõduritele rehabilitatsiooni.

Palju kõneainet pakkunud rakettide ja haubitsate annetamise kohta ütles Laanet, et praegu uuritakse liitlastelt, kas vajadusel Eesti relvi annetada üldse tohib, kuid reaalsete tegudeni jõutakse alles juhul, kui Ukrainas reaalne sõjategevus peaks algama.

Koolides riigikaitsetunnid, ajateenistuse sügavam mõtestamine, õppuste läbiviimine, kaitseliidu veelgi suurem kaasamine, loetles ta märksõnu, mida Eesti kaitsevalmidusest kõneldes silmas tuleb pidada: "Kaitsetahtest tuleb rääkida juba lasteaias."

"Kui julgeoleku olukord seda nõuab, siis seda ei saa välistada," ei näe Laanet hetkel vajadust, et riik peaks taotlema riigikaitselaenu võtmist, kuid lisas, et oluline on pidevalt olukorda jälgida. Riigieelarvesse plaanitud 100 miljoni euro suurune kaitsekulude kasv on ajaloo kõrgeim.

Minister nõustus, et keskmaaõhutõrje on üks nendest võimetest, mida Eesti peaks arendama ja kümne aasta jooksul saab see ka Laaneti hinnangul tehtud, kuid tegu ei ole kaitseväe esimese prioriteediga.

Seejuures näeb ta Soome otsuses 60 miljardi euro eest endale hävitajaid osta võimalust ka Eesti kaitsevõimekuse tõstmiseks, kuna on kindel, et vajadusel tuleks Soome meile appi: "Ma täna küll ei kujuta ette, et Eesti maksumaksja suudaks nii palju panustada riigieelarvesse, et me suudaks hävitajaid soetada."

Urmas Reinsalu ettepanekut alustada NATO artikkel 4 konsultatsioone, pidas Laanet lahtisest uksest sisse murdmiseks: "Konsultatsioonid liitlaste vahel käivad igapäevaselt, et hoida liitlasi ühtsena." Samuti on pidevalt arutluse all julgeolekuolukord.

Samuti kinnitas Laanet, et Venemaa ettepanekuid NATO-s ega mujal ei arutata, vaid seda on tehtud ainult meedias.