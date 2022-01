Allikad: USA on valmis arutama vägede kohaloleku vähendamist Ida-Euroopas

USA presidendi Joe Bideni administratsioon on valmis arutama võimalust, et USA vähendab sõjaväelaste kohalolekut ja sõjaväeõppusi Ida-Euroopas, kui Venemaa sama teeb, ütles üks USA valitsuse ametnik ja kaks endist riikliku julgeoleku ametnikku NBC Newsile . Valge Maja eitas allikate väiteid.

Allikad ütlesid, et võimalikud arutelud võivad puudutada nii Venemaa kui ka USA sõjaliste õppuste ulatust, USA sõdurite arvu Balti riikides ja Poolas ning eelteatamist vägede liigutamise, samuti Venemaa tuumavõimekusega Iskanderi rakettide liigutamise kohta Kaliningradis.

Biden on ähvardanud Venemaad enneolematute sanktsioonide ja muude karmide meetmetega, kui Venemaa Ukraina vastu sõjalisi samme astub. Samas on administratsioon uurimas ka võimalusi, kuidas leevendada pingeid Venemaaga ning on valmistamas ette rida kõrgetasemelisi kõnelusi Moskvaga, mis algavad esmaspäeval.

USA valitsusametnik ütles, et administratsioon koostab nimekirja "jõupositsiooni muutmise võimalustest" Euroopas, et arutada seda kõnelustel Venemaaga. Ta lisas, et kui Venemaa näib olevat valmis arutama oma kohaloleku vähendamist regioonis, on ka USA valmis arutama konkreetseid samme.

Valitsuse praegune ja endised ametnikud ütlesid, et iga muudatuse kohta, mida USA oma sõjaväelise kohaloleku kohta Euroopas teeb, peab Venemaa vastama samaväärselt ning üksnes Vene sõdurite tagasitõmbamine Ukraina lähistelt ei ole piisav.

Valge Maja lükkas aga NBC Newsi allikate väited tagasi.

"See ei ole täpne, et administratsioon mõtleb Venemaaga kõnelusteks valmistudes USA jõudude vähendamisele Ida-Euroopas, mida me ütlesime ka NBC-le," sõnas USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Emily Horne The Hillile.

"Tegelikult me oleme olnud Venemaaga selgesõnalised, nii avalikult kui ka privaatselt, et kui Venemaa peaks Ukrainasse edasi tungima, siis me tugevdame oma NATO liitlasi idatiival, kelle ees meil on püha kohustus," jätkas Horne.

"Me oleme oma NATO liitlastega tugevalt seotud, käsitledes seda kriisi koos põhimõttel "mitte midagi sinust ilma sinuta"," lisas ta.

Pärast seda, kui Venemaa 2014. aastal Ukrainalt Krimmi annekteeris, on USA ja teised NATO liikmesriigid paigaldanud oma sõjaväelasi ja varustust Ida-Euroopasse. Samuti on toimunud sõjaväeõppused. Enam kui 70 000 Euroopasse toodud USA sõjaväelasest umbes 6000 on roteeruva korra järgi Ida-Euroopas, nendest 4000 Poolas.