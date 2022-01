Stoltenberg: Venemaa ei saa nõuda teisejärguliste NATO liitlaste loomist

Stoltenbergi sõnul on Venemaa avatus diplomaatiaks positiivne, vahendas Reuters. "Me oleme valmis suhtlema Venemaaga relvastuskontrolli, nii traditsioonilise kui ka tuumarelvastuse üle, kuid see peab olema vastastikune," sõnas peasekretär.

"See on midagi muud, kui kehtestada ühepoolseid piiranguid. Me ei saa jõuda olukorda, kus meil on teisejärgulised NATO liikmed, keda NATO kui allianss ei tohi kaitsta," rääkis ta.

Stoltenberg ütles ka, et USA konsulteerib Euroopaga, kui peab Venemaaga kahepoolseid kõnelusi.

Ukraina kohta ütles Stoltenberg, et tegemist on suveräänse, sõltumatu riigiga, kellel on õigus end kaitsta. Ta märkis, et Vene sõjaväelaste kogunemine Ukraina piiri lähistel jätkub.

Venemaa nõudis detsembris õiguslikult siduvat garantiid, et NATO peatab laienemise itta, sealhulgas Ukrainasse.