Norra valitsus laiendas majapidamiste elektriarve hüvitist

Kompenseerimise skeemi kuuluvad pered, kelle majapidamises on elektritarbimine kuni viis megavatt-tundi kuus. Detsembris teatas Norra valitsus, et kompenseerib 55 protsenti elektriarvest nende tundide eest, kui hind on kõrgem kui 70 eurot megavatt-tunni eest. See vähendas perede elektriarvet umbes 25 protsendi võrra.

Uued meetmed vähendavad majapidamiste elektriarvet jaanuaris ja veebruaris umbes 45 protsendi võrra, hindas Montelnews.

Kompenseeritava summa suurus ei sõltu sellest, millist tüüpi elektripakett majapidamisel on. Enamikul norralastel on börsipakett, seetõttu on nad turu volatiilsuse suhtes rohkem haavatavad.

Euroopat räsib energiakriis. Detsembris oli Norra pealinnas Oslos keskmine elektri hind 174 eurot megavatt-tunni eest. 2020. aastal samal perioodil oli see summa 33 eurot.