Valitsus suunab riigikaitsele erakorraliselt 380 miljonit eurot

Pinged meie piirkonnas on kasvanud enneolematult suureks ning Eesti julgeoleku tugevdamiseks teeb valitsus ettepanekud, ütles Kallas kolmapäeval riigikogu ees kõneldes.

"Sel põhjusel andsin nädalapäevad tagasi ministritele ülesande koondada konkreetsed ettepanekud riigikaitse arengukava kiirendatud elluviimiseks. Eile (teisipäeval – toim.) arutasime ettepanekuid valitsuskabinetis," lausus Kallas.

Valitsuse põhimõtteline kokkulepe on tõsta lähiaastatel erakorraliselt kulutusi laiale riigikaitsele 380 miljoni euro ulatuses, et Eesti suudaks tegutseda kiiremalt ja tõhusamalt nii sõjaliste kui hübriidohtude vastu.

Selle raha eest suurendatakse kaitseväe võimet kiirelt reageerida ning oluline osa lisarahastusest suunatakse piisavate varude kindlustamisele, sealhulgas hädavajaliku laskemoona ostmiseks.

Suur summa suunatakse mittesõjalistele riigikaitse arendustele. Muuhulgas tõstetakse siseministeeriumi valitsemisala võimet ohte tuvastada ja neile kiirelt reageerida.

Lisaks tugevdatakse piirivalvet ja elanikkonnakaitset ja parendatakse välisteenistuse turvalise side lahendusi.

Kallas täpsustas riigikogu liikmete küsimustele vastates, et lähiaastate all mõeldakse aastaid 2022 kuni 2025. Kuidas summad aastate peale jagunevad ja millised on allikad, kinnitatakse valitsuse poolt, praegu on tegu valitsuskabineti põhimõttelise kokkuleppega, ütles Kallas.

Kallas kutsus üles riigikogu valitsuse ettepanekut riigikaitse kulutuste erakorralisest tõstmisest toetama.