Lähikuudel on oodata toiduainete hinnatõusu kiirenemist

Toidu hind on viimastel kuudel kauplustes märgatavalt kallinenud. Kaupmehed on aga sisseostetud kaupade kallinemist näinud juba eelmise aasta suvekuudest. Lähitulevikus on oodata toiduainete hinnatõusu kiirenemist.

Kütuse, energia ja teravilja kõrge hind on pannud põllumehed ja toidutootjad keerulisse olukorda, sest toodangu hinda tuleb tõsta. Tarbijale tähendab see toiduainete lõpphinna kallinemist, mille esimesi märke sai tunda juba detsembris.

Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson ütles, et tootjahindade tõusu saab tarbija huvides veidi kinni hoida, aga mitte kaua. Juba praegu kaupmehele teadaolevad muutused realiseeruvad märtsis-aprillis.

"Ma olen mõnevõrra pessimistlik nende signaalide osas, kus öeldakse, et see inflatsioon, mis näiteks toidukaupades jõudis kuue protsendini aasta viimasel kuul ja kogu hinnaindeksi näitaja detsembris oli 12 protsenti, et see võiks juba kevadel ja suvel pöörduda olulisele langusele. Mina nii optimistlik ei ole," lausus Anderson.

Anderson tõi näiteks joogipiima ja ütles, et selle hind oligi ebamõistlikult madal arvestades, mis hinnaga seda kokku osteti.

"Protsent on kõrge – 30, aga kui maksta 50 sendi asemel 69 senti kilepiima eest, kas see on imetabaselt palju? Vastus on ei," märkis ta.

"Kui me värskete toiduainete tootegruppides võtame viimaste päevade seisu, ja üritame sealt hindade kasvu välja arvutada, siis ega eelmisest aastast enam midagi odavamalt peaaegu et ei saa. Siiski on mõned puuviljad ja importtooted, mis ei näita hinnalipikul tõusu, näiteks banaan," lisas Anderson.

Grossi poodide omanik OG Elektra on ise ka seakasvataja ja saab sealiha hinda oma kauplustes all hoida, kasvanud teraviljahind seda kaua ei luba.

"Sööt, see on väga-väga kallis, läbi aegade kalleim. Ja täna mina arvan, et seapidajatel ning sea- ja viljakasvatajatel on lihtsam sead maha müüa ja vili turule panna kui see, et vili sööta läbi looma ja kahjumiga liha müüa, lausus Grossi Toidukaupade tegevjuht Raigo Mõlder.

Kohaliku toodangu hinna kujundab see, kus see on toodetud või mis lahendusi tootja kasutab. Näiteks gaasil baseeruva küttelahenduse peal kasvanud kaup on kallim, pluss transpordikulu kaugemast Eesti otsast. Ehk kulumudel ja kulubaas on tootja lõikes erinev

Valio kattis osa kulude tõusust kasumi arvelt ja hinnatõusu rohkem edasi lükata ei saa.

"Kui me hakkame pihta toorpiimast, siis aasta tagasi samal ajal oli toorpiima hind 31 senti, täna on see 40 senti. See tähendab 29 protsenti tõusu. Lisaks on pakendihinnad oluliselt tõusnud;" lausus Valio tegevjuht Maido Solovjov.

Solovjovi sõnul näitab see aasta, kuidas tarbija hinnatõusus vastu võtab. "Loomulikult see võib nõudlust mõjutada ja võib mõjutada ka seda, mis tooteid ostetakse sellel aastal," lausus ta.

Solovjovi sõnul võib juhul et kui kallite kulude ja hindade periood peaks kestma väga kaua, Eesti turule siseneda importtooteid näiteks Saksmaalt ja Poolast. "Selles osas me ikkagi peame ettevaatlikud olema," märkis ta.