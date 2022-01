Opositsioon kaldub endiselt pooldama valitsuse umbusaldamist

Opositsioonierakondade juhid leiavad valitsuse neljapäevast energiakompensatsioonide kokkulepet kommenteerides, et see ei ole rahuldav ning Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) kinnitab otsesõnu, et kavatseb umbusaldusavaldusega edasi minna.

"Kindlasti lähme umbusaldusega edasi. Valitsus on juhtimiskriisis, olles olnud suutmatu reageerima ka mitmele varasemale kriisile. Peaminister on näidanud, et ei ole õppimisvõimeline," ütles EKRE esimees Marin Helme reedel ERR-ile. Ja ehkki EKRE on seni peamiselt kritiseerinud Reformierakonna liidrit, peaminister Kaja Kallast, siis samas on energiakriisis oma saamatust näidanud ka Keskerakond, leidis EKRE esimees. "Suutmatus on mõlemapoolne," tõdes Helme.

Riigikogu EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaas rääkis, et erakonna hinnangul ei lahenda koalitsiooni välja pakutud meetmed probleemi. "Kogu asja olemus on kõrgetes energiahindades ja see, kui me lihtsalt kompenseerime natukene neid arveid, siis see ju tegelikult olukorda ei lahenda. Kõrged energiahinnad on toonud kaasa Euroopa suurima inflatsiooni ja tohutu hindade tõusu," rääkis Põlluaas. "Kui põhjusega ei tegeleta, siis hakkame ilmselt õige pea taas nägema meie ettevõtete pankrotte ja inimeste töötuks jäämist, totaalset sotsiaalset ja majanduslikku katastroofi," lisas ta.

"Hetkeliselt küll kuidagi valitsus leevendas olukorda, aga me ei näe mitte mingisugust tahet, et tegelike põhjustega tegeleda ja et me viiksime energia hinnad alla, et keegi vajakski enam toetusi. Seetõttu loomulikult me läheme selle umbusaldusega edasi," tõdes EKRE fraktsiooni juht.

Seeder: koalitsiooni pakett on lombakas

Ka erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kritiseeris koalitsioonis kokku lepitud meetmeid, kuid rõhutas sinna juurde, et sellekohaseid õigusakte pole veel esitatud.

"Mis puudutab energiahüvitist ja kompenseerimist, seda teist lahenduste seeriat, siis see on ju nii auklik ja lombakas. See esialgne selgitus, mis on antud, ei rahulda absoluutselt," ütles Seeder.

"Tõsi, peab möönma, et väga raske on anda hinnangut asjale, mida veel ei ole. Me kõik teame valitsuse liikmete sõnumeid, mida nad ise on kommenteerinud, aga määrust ei ole ju olemas!" rõhutas Seeder. Tema sõnul on "kümnete viisi küsimusi" selle kohta, mis kokku lepiti. "Ma vaatasin neid kommentaare eile õhtul ja imestasin, kuidas kõik andsid lõplikke hinnanguid, kes kiitis heaks ja kes midagi arvas ja kellel oli kriitika - aga tegelikult me ju ei tea, mis kokku lepiti," lisas Seeder.

Ta küsis, miks valis koalitsioon hüvitamiseks sellise hinnalae, kus sisuliselt kõik fikseeritud lepinguga tarbijad jäävad toetusskeemist välja. "Kas hakatakse hüvitama siis, võttes arvesse päeva hinda, nädala hinda või kuu keskmist hinda – need kujunevad täiesti erinevateks summadeks tarbijate puhul. Ei tea ju, kuidas me sellele hinnangut anname?" tõdes Seeder. Samuti tekitab tema sõnul arusaamatusi kaugkütte toetusskeem, mis võib tähendada, et kallite üksikeramute elanikud, kelle kodud on gaasiküttel, saavad toetust, aga "näiteks Vändra kortermajas elav poemüüja jääb abist".

"Sellele saab lõpliku hinnangu anda siis, kui see määrus välja tuleb. Praegu me kommenteerime valitsuspoliitikute esialgseid kommentaare. Muud mitte midagi ei ole kommenteerida," tõdes ta.

Saar: inimesed said petta

Valitsuse kokkulepitud meetmete suhtes oli kriitiline ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar, kuid umbusaldusega edasi liikumist ei ole sotsid tema sõnul veel otsustanud.

"Ma arvan, et eile väga paljud inimesed, kes ootasid endale lahendust, said tegelikult petta," ütles Saar ERR-ile. "Gaasi puhul, jah, lähtus valitsus sellest loogikast, mille meie esitasime oma otsuse eelnõuga. Aga paraku ta rakendas seda ainult gaasile ja kõik need inimesed, kes on mures jätkuvalt oma elektriarvete pärast, nende jaoks on leevendus pigem kosmeetiline," rääkis SDE esimees.

Tema sõnul tekib sellest uus ebaõiglus, inimesi koheldakse ebavõrdselt tulenevalt sellest, millise kütteliigi nad on valinud. "See oli minu arvates väga vastutustundetu ja see on minu jaoks pettumus, et valitsus selliseid otsuseid teeb," rõhutas Saar.

Küsimusele, kas sellest võib järeldada, et sotsiaaldemokraatide jaoks on endiselt alust valitsuse umbusaldamiseks vastas Saar: "Me veel arutame seda, mis sellest saab. Aga paraku, kui inimesed saavad oma jaanuarikuised elektriarved kätte ja saavad aru, mida valitsus tegelikult tegi, siis ma arvan, et väga paljud on pettunud ja tegelikult seda loodetud abi ei saa, mida oodati."

Henn Põlluaasa sõnul on nüüd oodata lähipäevil opositsioonierakondade juhtide nõupidamist, kus otsus ära tehakse. "Eks erinevatel erakondadel on võib-olla natukene erinevad rõhuasetused, kuigi energiaküsimuses oleme me küll kõik ühel meelel, et valitsus ei ole absoluutselt suuteline olnud seda haldama. Umbusalduse teksti koostamine ja kooskõlastamine fraktsioonide vahel võtab mõnevõrra aega. Aga ma arvan küll, et see läheb siis järgmine nädal [käiku]," ütles Põlluaas.