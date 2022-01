FT: London plaanib Ukraina sissetungi korral karistada Putini oligarhe

Ajalehe Financial Times teatel ütleb esmaspäeval parlamendis välisminister Liz Truss, et Putiniga seotud oligarhe tabavad Ukraina agressiooni korral karmid sanktsioonid.

"Kavatsen kehtestada seadused, mis annavad Moskvale märku tõsisest majanduslikust kulust Ukrainasse tungimise korral. Samuti tugevdada Suurbritannia suutlikkust võtta sihikule Venemaa varasid Suurbritannias," ütles pühapäeval Truss.

Suurbritannias kehtivad praegu reeglid, mis võimaldavad Londonil karistada ainult Ukraina destabiliseerimisega seotud venelasi. "Trussi uue seadusandluse kohaselt on valitsusel võimalik sanktsioneerida iga üksikisikut ja ettevõtet, millel on Kremli jaoks majanduslik või strateegiline tähtsus," ütlesid Suurbritannia ametnikud ajalehele Financial Times.

"Praegu on majandussanktsioonid piiratud, seetõttu saame sihtida ainult ettevõtteid, mis on seotud otseselt Ukraina destabiliseerimisega. See, mida kavatseme teha, on seda laiendada, et sihikule saaks võtta Kremlile huvi pakkuvad firmad, nii et Putini oligarhidel poleks kuhugi peitu pugeda," ütles Truss.

Suurbritannia parlamendi julgeolekukomisjon teatas 2020. aastal, et London City pakub ideaalseid võimalusi rahapesuks.

Londoni kasutamine Kremliga seotud isikute korrumpeerunud varade baasina on selgelt seotud Venemaa laiema strateegiaga, sellel on mõju meie riiklikule julgeolekule, teatas juba 2018. aasta parlamendi väliskomisjoni raport.

Trussilt uuriti, kas seadus lubaks Londonil arestida ka oligarhide Suurbritannia varasid. "Miski pole laualt maas. Uued reeglid võimaldavad meil sanktsioone laiendada," kommenteeris sanktsioonide laiendamist Truss.

Trussi sõnul on vabaduse ja demokraatia kaitsmine olulisemad kui lühiajalised majandushuvid.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson kaalub ka Eestis viibiva väekontingendi kahekordistamist täiendava 900 sõduriga. Sel nädalal suhtleb Johnson Putiniga ja teeb visiidi Ida-Euroopa riikidesse.